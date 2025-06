ASSE Mercato : Coup dur, 4 joueurs clés sur le départ

La relégation de l’ASSE en Ligue 2 est un coup dur pour le club, car plusieurs joueurs, dont des éléments clés, ne cachent pas leur intention de quitter les Verts. Leurs départs seraient terribles pour les Verts.

Mercato : Stassin et Davitashvili veulent quitter l’ASSE

Plusieurs joueurs en fin de contrat à l’ASSE ont été laissés libres, car ils ont été décevants la saison dernière ou n’entraient pas dans les plans d’Eirik Horneland. Ce sont entre autres : Yunis Abdelhamid, Anthony Briançon, Ibrahima Wadji, Boubacar Fall ou encore Louis Mouton, qui aurait repoussé une offre de prolongation de son club formateur.

En revanche, l’AS Saint-Etienne est confrontée à une autre vague de départs, celle des joueurs sous contrat, mais ne souhaitant pas jouer en Ligue 2 la saison prochaine. C’est le cas de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, deux joueurs les plus décisifs des Verts en Ligue 1. Le premier a été auteur de 12 buts et 8 passes décisives en 28 matchs, tandis que le deuxième a inscrit 9 buts et délivré 8 passes décisives en 33 matchs de championnat.

Les deux buteurs des Saint-Etienne très sollicités

L’avant-centre belge a plusieurs prétendants en Premier League (West Ham, Brentford, Brighton, Sunderland, Wolverhampton), en Ligue 1 (l’OM, le LOSC, le Paris FC), en Bundesliga (Stuttgart, RB Leipzig) et au Portugal (Sporting Club, Benfica). Quant à l’ailier international géorgien, il est dans le viseur du RC Strasbourg et aussi du Besiktas en Turquie.

Recruté respectivement à 10 M€ et 6 M€, Lucas Stassin et Zuriko Davitachvili sont évalués à 18 M€ et 10 M€. L’ASSE pourrait donc réaliser des plus-values intéressantes sur leurs transferts, vu les nombreux intérêts qu’ils suscitent. Toutefois, la Direction du club stéphanois souhaite à priori les garder dans son équipe en Ligue 2.

Mercato : Nadé et Batubinsika demandent aussi à partir

En défense, Mickaël Nadé et Dylan Batubinsika désirent quitter les Verts, fort des touches qu’ils ont à l’étranger. Le Franco-Ivoirien est visé par Blackburn Rovers en Championship et Austin FC en Major League Soccer, alors que le Franco-Congolais est sur les tablettes du Panathinaïkos en Grèce.

En effet, cCes quatre joueurs sont parmi les plus utilisés la saison dernière. L’AS Saint-Etienne ne les poussent donc pas vers la porte de sortie, mais pourrait ouvrir les négociations pour leur transfert en cas de propositions intéressantes ou irrésistibles.

Il faut rappeler que, sans citer de nom, l’insider Mohamed Toubache-Ter avait fait savoir, lors d’un space organisé par Tribune Verte, que plusieurs joueurs dont quelques uns ont donné des satisfactions la saison dernière ont déjà demandé à partir de l’ASSE.

