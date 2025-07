Mercato ASSE : Horneland met un coup de pression sur KSV

L’entraîneur de l’ASSE commence à s’impatienter au sujet du mercato stéphanois. Il souhaite le renforcement rapide de son équipe, afin de la préparer dans les meilleures conditions.

Mercato : Horneland espère avoir d’autres renforts avant le prochain stage

L’ASSE a entamé la préparation estivale le jeudi 19 juin. Après les tests physiques et médiaux, Eirik Horneland est passé sur le terrain sans perdre de temps. Depuis le dimanche 29 juin, les Verts sont en stage au Chambon-sur-Lignon. Alors que plusieurs joueurs ont quitté l’équipe stéphanoise à la suite de sa relégation en Ligue 2, seulement deux nouveaux joueurs sont arrivés en renfort : Mahmoud Jaber et Lassana Traoré.

Pour mettre sa stratégie en place et la peaufiner ensuite, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne souhaite avoir son équipe au complet le plus tôt possible. Il n’a donc pas hésité à mettre un coup de pression sur la direction de Kilmer Sports Ventures (KSV). Il « espère avoir d’autres joueurs avant le prochain stage » prévu du 16 au 25 juillet à Aix-les-Bains.

Le coach de l’ASSE agacé par les vélléités de départ

Il faut rappeler que Yunis Abdelhamid, Anthony Briançon, Louis Mouton, Ibrahima Wadji, Boubacar Fall, Ibrahim Sissoko, Pierre Cornud, Léo Pétrot et Pierre Ekwah sont partis. Et ce n’est pas tout ! Des joueurs clés de la saison dernière, dont Lucas Stassin, Mickaël Nadé et Zuriko Davitashvili ont des velléités de départ.

Ce qui agace Eirik Horneland. « On a des joueurs qui peuvent être intéressés par d’autres clubs. Je comprends complètement qu’ils ne veulent pas jouer en Ligue 2, mais s’ils doivent le faire, ils doivent respecter ce que l’on veut faire. Nous, on a des ambitions, on veut redevenir une équipe de Ligue 1 », a-t-il martelé.

