Mercato : Le Stade Brestois perd le successeur de Bizot

Pour combler le départ de Marco Bizot, le Stade Brestois s’est lancé sur la piste d’Alban Lafont. Mais aux dernières nouvelles, le gardien de but français d’origine burkinabè serait sur le point de signer en Grèce.

Mercato : Alban Lafont s’éloigne du Stade Brestois

Ce mardi 15 juillet, le Stade Brestois a perdu Marco Bizot, son gardien de but numéro un, qui s’est engagé avec Aston Villa, en Premier League. L’international néerlandais est parti contre la volonté des dirigeants, qui auraient tout fait pour le conserver. Malheureusement, le départ a été acté, et les Bretons vont devoir trouver son remplaçant. Dans cette optique, la cellule de recrutement se serait lancée sur la piste d’Alban Lafont et d’Yvon Mvogo.

Le portier du FC Nantes serait en tête de liste pour signer au Stade Brestois. Auteur d’une saison compliquée chez les Canaris, avec une relégation en réserve, le portier d’origine burkinabè nourrit l’ambition de se relancer ailleurs. Le SB29 s’est proposé comme une destination prometteuse, mais aux dernières nouvelles, Alban Lafont aurait déjà une autre piste. Selon les informations de L’Équipe, le joueur de 26 ans est dans le viseur du Panathinaïkos.

Photo : Eric Roy, entraîneur de Brest

Yvon Mvogo en pôle position ?

Le club grec ferait de lui une priorité pour renforcer sa défense. À cet effet, des discussions auraient eu lieu avec le FC Nantes. Un accord aurait été trouvé pour un prêt d’une saison, sans option d’achat. Si le transfert se concrétise, le Stade Brestois devra oublier Alban Lafont pour se tourner vers une autre cible.

Yvon Mvogo pourrait devenir une priorité, grâce à sa saison étincelante avec le FC Lorient (33 matchs pour 13 clean-sheets). En plus, l’international suisse de 31 ans est un joueur libre de tout engagement depuis son départ des Merlus. Son transfert serait donc un coup double pour les Ty-Zefs, qui n’auraient rien à dépenser et profiteraient d’un portier expérimenté et efficace.