ASSE : Terribles révélations sur des dysfonctionnements

Alors que Kilmer Sports Ventures investit pour le développement de l’ASSE, de graves dysfonctionnements internes sont révélés.

ASSE : Kilmer Sports investit pour le développement du club

L’ASSE est passée sous pavillon canadien le 3 juin 2024. Le club a été racheté par Kilmer Sports Ventures (KSV) dont le grand patron est le milliardaire canadien Larry Tanenbaum. Malgré les investissements du groupe canadien, l’été dernier, les Verts ont été relégués en Ligue 2 à l’issue de la saison 2024-2025.

Dans sa réaction sur la relégation, Ivan Gazidis, président de l’AS Saint-Etienne, a assuré qu’il a tiré les enseignements de la première saison passée à la tête du club. Cet été, il a déjà renforcé l’encadrement technique et l’équipe stéphanoise. Les options d’achat de Maxime Bernauer et Irvin Cardona ont été levées. Mahmoud Jaber, Chico Lamba et Lassana Traoré sont été recrutés.

L’arrivée de Joshua Duffus, en provenance de Brighton, est annoncée pour renforcer l’attaque.

Le dirigeant s’attelle au renforcement de l’organigramme du club. Il a nommé un coordinateur (Alexandre Lousberg) à la tête de la cellule de recrutement.

Molina dénonce de l’extorsion à Saint-Etienne, des dysfonctionnements à l’académie…

En marge du travail de KSV, qui déroule progressivement son nouveau projet ambitieux pour l’ASSE, des pratiques obscures, dont l’extorsion, auraient cours au sein du club. Elles sont dénoncées par Romain Molina.

« Il y a un vrai problème à l’AS Saint-Etienne cette année. L’ambiance dans les bureaux a été exécrable. Il y a eu énormément de tensions, de dysfonctionnements… vraiment beaucoup trop », a-t-il révélé dans sa dernière vidéo, dans des propos retranscrits par Peuple-Vert.

Le journaliste indépendant dénonce de terribles dysfonctionnements à l’Académie des Verts. « Il y a aussi des problèmes du côté du centre de formation. Gérard Fernandez est toujours en poste, il me semble. C’est incompréhensible. […]. Et à ce sujet, je me permets de poser une vraie question : que s’est-il réellement passé avec certains joueurs africains à l’AS Saint-Etienne ? Avaient-ils réellement le contrôle de leurs comptes bancaires ? », a-t-il balancé.

Selon Romain Molina, il se passe des choses graves en interne au club, probablement à l’insu des nouveaux dirigeants. « Il faut le dire : l’extorsion, ce ne sont pas que des histoires qu’on raconte ailleurs. Ça s’est produit, malheureusement, trop souvent à l’ASSE. Il y avait une sacrée bande de planqués et de feignants dans ce club. C’est une honte, un scandale, surtout dans une Ligue 2 aussi affaiblie, où les ressources financières sont limitées« , a dévoilé le confrère, sans filtre.

Ce dernier espère qu’Ivan Gazidis et ses vice-présidents Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld vont remettre de l’ordre dans les secteurs indexés. « Quand on voit qu’un club avec un actionnaire solide, qui a investi autant d’argent l’année dernière, termine avant-dernier… C’est incompréhensible. J’espère sincèrement que cela va être réglé rapidement, que Klimer va faire le ménage », a-t-il indiqué, avant de conclure par cet appel : « laissons la justice effectuer son travail ».