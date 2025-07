Mercato : Le RC Lens signe un nouveau défenseur

Le RC Lens officialise la signature d’un roc défensif venu tout droit du FC Metz. Il s’agit de Matthieu Udol, qui s’est finalement engagé avec les Lensois après une saga tendue avec son club formateur.

Mercato : Matthieu Udol se pose à Lens

Le bloc défensif du RC Lens commence à se reconstruire après les départs de Facundo Medina et Juma Bah. La première grosse recrue à ce poste est Matthieu Udol. Le club artésien a officialisé sa signature un peu plus tard dans la soirée de ce mardi, avec les détails suivants :

« Un roc à toute épreuve ! Défenseur complet et polyvalent, Matthieu Udol vient renforcer l’arrière-garde sang et or en provenance du FC Metz. Doté d’un gros volume de jeu et d’une force mentale qui n’est plus à démontrer, le joueur de 29 ans lie son avenir au Racing jusqu’en 2028 », peut-on lire.

Lire aussi : Mercato : Matthieu Udol ouvert à un transfert au RC Lens ?

À voir

Mercato OL : Un partenaire historique quitte Lyon (Off)

Le transfert du natif de Metz a fait jaser ces derniers jours à cause de malentendus avec le président du club messin. Ce dernier souhaitait conserver le joueur de 29 ans pour la saison prochaine. En revanche, Matthieu Udol nourrit l’ambition d’évoluer sous les couleurs du RC Lens. Après plusieurs jours de négociation, un accord de transfert de 3,5 millions d’euros a finalement été trouvé.

Pour le directeur sportif du RCL, Jean-Louis Leca, l’académicien de Metz correspond à l’ADN du club artésien, raison pour laquelle il a insisté pour sa signature : « Son parcours dit beaucoup de son tempérament. C’est un joueur de club qui a fait preuve d’une grande force mentale pour revenir quatre fois d’une grave blessure. »

À voir

ASSE : Terribles révélations sur des dysfonctionnements

Lire aussi : Mercato RC Lens : Une nouvelle offre dégainée pour Matthieu Udol

Il apprécie également les dernières performances de Matthieu Udol, qui sort d’une saison accomplie avec une montée en Ligue 1 à la clé : « Sa fidélité à son club formateur et ses performances lors des trois dernières saisons témoignent de son niveau d’engagement dans un projet. En plus de ses qualités défensives, sa polyvalence sera un atout pour Pierre Sage et son staff », a ajouté Jean-Louis Leca.