INFO Mercato : Le LOSC s’offre un crack portugais (Off !)

Après Olivier Giroud et Marius Broholm, le LOSC continue de renforcer son secteur offensif. Le club entraîné par Bruno Genesio a officialisé, ce jeudi, l’arrivée d’un crack portugais.

Mercato : Le LOSC tient sa cinquième recrue

Olivier Létang et les dirigeants du LOSC Lille accélèrent sur le marché des transferts. Après l’officialisation d’Angel Yondjo, plus tôt dans la journée, le club nordiste a annoncé la signature de Félix Correia en provenance de Gil Vicente, en D1 portugaise. L’ailier de 24 ans s’est engagé pour quatre années, soit jusqu’en juin 2029, contre une indemnité de 7 millions d’euros.

« Le LOSC annonce l’arrivée de Félix Correia (24 ans), en provenance de Gil Vicente FC (Liga Portugal). L’ancien international espoir portugais a paraphé un contrat de quatre saisons chez les Dogues. Nous sommes heureux de voir Félix Correia débarquer dans le Nord de la France. Bem-vindo, Félix ! », écrit le LOSC sur son site internet.

Formé au Sporting, l’international espoir portugais, capable d’évoluer dans l’axe en soutien de l’avant-centre, a fait ses armes avec la réserve de Manchester City durant la saison 2019-2020. Sous contrat avec la Juventus pendant quatre saisons, le natif de Lisbonne a enchaîné les prêts avant d’atterrir à Gil Vicente.

Un nouveau 𝐫𝐞𝐧𝐟𝐨𝐫𝐭 𝐨𝐟𝐟𝐞𝐧𝐬𝐢𝐟 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠𝐚𝐢𝐬 rejoint la famille du LOSC ! 🇵🇹



Bem-vindo 𝐅𝗲́𝐥𝐢𝐱 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐞𝐢𝐚 🤝@NBFootball pic.twitter.com/v1XeOs4UQc — LOSC (@losclive) July 17, 2025

La saison dernière, Félix Correia a inscrit 10 buts et délivré 5 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues. Nouveau venu, le compatriote de Cristiano Ronaldo n’a pas caché sa joie de débarquer dans le championnat français sous les couleurs du LOSC.

« Je suis très heureux de rejoindre le LOSC. Lille est un très grand club et représente une étape importante dans ma carrière. J’espère pouvoir continuer à grandir ici, accompagner l’équipe et le Club dans la réalisation de ses objectifs et, évidemment, marquer des buts ! Mais le plus important pour moi reste d’aider le collectif.

J’ai beaucoup échangé avec le Président et le discours m’a tout de suite plu. Je suis impressionné par les infrastructures du centre d’entraînement. Toutes les conditions sont réunies pour bien travailler. Pour finir, j’ai hâte de rencontrer les supporters lillois et je suis persuadé que nous allons vivre de belles émotions ici, ensemble. Allez le LOSC ! », a déclaré Félix Correia.