Mercato OM : De Zerbi a tranché, le grand ménage acté

L’OM et Roberto De Zerbi donnent un coup d’accélérateur au mercato. L’entraîneur italien a pris des décisions fortes en vue de la préparation estivale, et laisse six joueurs à quai avant le stage de présaison.

Après une saison achevée à la deuxième place de Ligue 1 et une qualification en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille prépare activement l’exercice à venir. Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi travaillent en étroite collaboration pour bâtir un groupe compétitif, capable de répondre aux attentes élevées des supporters.

Pour le stage de présaison aux Pays-Bas, De Zerbi a convoqué 28 joueurs, dont les recrues estivales Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Facundo Medina, arrivées pour renforcer l’effectif. Cette première étape de préparation sera cruciale pour intégrer les nouveaux éléments et mettre en place les principes de jeu souhaités par le technicien italien.

Six joueurs priés de se trouver une porte de sortie

Dans le même temps, Roberto De Zerbi a décidé d’écarter six joueurs de ce stage, signe clair qu’ils ne rentrent pas dans ses plans pour la saison prochaine. Ruben Blanco, Bamo Méité, Azzedine Ounahi, Faris Moumbagna, Simon Ngapandouetnbu et Ismaël Koné ont été laissés à Marseille et sont invités à se trouver un nouveau point de chute cet été.

Des discussions sont déjà en cours pour certains éléments, avec l’OM qui espère alléger sa masse salariale et affiner son effectif avant le début de la Ligue 1 et de la Ligue des champions. Le message est clair : sous l’ère De Zerbi, la concurrence sera totale, et seuls les plus performants resteront.