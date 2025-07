INFO PSG : Le transfert de Zabarnyi finalisé cette semaine ?

Malgré la concurrence de Tottenham, le PSG n’est pas inquiet pour le transfert d’Ilya Zabarnyi et pense pouvoir finaliser l’affaire avec la direction de Bournemouth cette semaine. Explications.

Mercato : Tottenham, le PSG bouge pour Zabarnyi

La lenteur des négociations entre le Paris Saint-Germain et Bournemouth semble avoir donné de l’espoir à d’autres clubs européens dans le dossier Ilya Zabarnyi. D’après les informations de Caught Offside, Tottenham serait ainsi plus que jamais déterminé à s’offrir les services du défenseur central de 22 ans.

Proches de vendre Cristian Romero, les Spurs seraient prêts à s’aligner sur les exigences de Bournemouth et même à dépasser les 70 millions d’euros avec les bonus si besoin pour convaincre le club anglais et l’international ukrainien.

Pour autant, le média britannique assure que le PSG se montre toujours confiant quant à l’arrivée de Zabarnyi dans ses rangs cet été. D’ailleurs, le Champion de France s’apprêterait à reprendre langue avec les Cherries pour tenter de trouver une issue dans ce dossier.

Dénouement imminent pour le transfert de Zabarnyi

Journaliste pour RMC, Fabrice Hawkins a fait le point sur l’arrivée d’Ilya Zabarnyi au Paris Saint-Germain. Le spécialiste mercato français confirme une reprise imminente des discussions entre les deux clubs pour l’ancien défenseur du Dynamo Kiev.

« Du côté des arrivées, ça pourrait bouger dans les prochaines semaines avec la volonté de la direction sportive parisienne d’amener Zabarnyi. Ça discute maintenant depuis plusieurs mois. Ça coince toujours au niveau du prix. Dernière proposition du Paris Saint-Germain : 60M€. Bournemouth veut absolument 70M€. Il y a une issue espérée dans les prochaines semaines, peut-être même dans les prochains jours », a notamment révélé Fabrice Hawkins sur le plateau de l’After Foot, dimanche soir.

Une tendance également confirmée par le compte Twitter PSG Reporter qui précise que Luis Campos, conseiller sportif du PSG, espère boucler l’affaire cette semaine.

« Le PSG prévoit de reprendre les négociations pour Zabarnyi en début de semaine prochaine. En interne on pense qu’un accord pourrait être conclu cette semaine. Bournemouth qui recherche activement un remplaçant se montre un peu plus ouvert », estime le compte X spécialisé. La semaine s’annonce donc décisive pour le Paris Saint-Germain et Ilya Zabarnyi.