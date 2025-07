Mercato Stade Rennais : Une recrue de poids actée (Off)

Pour renforcer son équipe sur ce mercato en prévision de la saison prochaine, le Stade Rennais FC s’active au milieu de terrain avec la signature d’un joueur de l’OM.

Mercato Stade Rennais : Valentin Rongier pose ses valises à Rennes

Après six saisons passées sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier a décidé de rebondir au Stade Rennais FC pour poursuivre sa carrière professionnelle. Ce lundi 21 juillet, le joueur de 30 ans a signé un contrat avec les Bretons. « Joueur expérimenté du championnat avec 271 matchs de Ligue 1 au compteur, titulaire régulier sous la bannière marseillaise, le Mâconnais Valentin Rongier rejoint le Stade Rennais F.C. C’est un renfort de poids qui intègre le milieu de terrain Rouge et Noir », peut-on lire.

Si la durée du contrat n’est pas encore connue, le transfert de Valentin Rongier aurait tout de même coûté 5,5 millions d’euros au Stade Rennais FC. Le club offre ainsi un renfort de taille à Habib Beye au milieu de terrain. Sous les couleurs du club marseillais, l’ancien Nantais a disputé 119 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant sept buts et délivrant six passes décisives.

À voir

Mercato OM : Une ancienne piste relancée !

Lire aussi : Mercato : Le Stade Rennais réussit un double coup à l’OM !

Pour Loïc Désiré, directeur sportif du SRFC : « Valentin correspond parfaitement au profil recherché au poste de milieu de terrain, il coche tous nos critères. L’opportunité s’est présentée et nous l’avons saisie. C’est un renfort de poids pour l’équipe, un véritable leader, qui saura s’adapter au jeu prôné par Habib et son staff. Son expérience et son caractère seront de précieux atouts pour accompagner nos jeunes joueurs. »

𝐴̀ 𝑙𝑎 𝑑𝑒́𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑑'𝑢𝑛 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠 📖



Chapitre 1 : Milieu chevronné, prêt à tout donner.#Rongier2028 pic.twitter.com/xuzggYZeLV — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 21, 2025

Quentin Merlin en approche !

Durant son passage à Marseille, Rongier a joué un rôle crucial dans le dispositif des Phocéens. Selon les informations du journal L’Équipe, Valentin Rongier ne sera pas la seule recrue du club rouge et noir. Le latéral gauche Quentin Merlin devrait également débarquer dans les prochaines heures pour un montant de 13 millions d’euros. Le joueur de 23 ans renforcera non seulement la défense rennaise, mais aussi l’animation offensive de l’équipe grâce à sa palette technique. Un accord est déjà scellé, il ne reste que quelques détails à régler.