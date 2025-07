Mercato: Le PSG vise une pointure pour oublier Gonçalo Ramos

Même s’il ne le chasse pas forcément, le PSG reste à l’écoute des offres pour Gonçalo Ramos durant ce mercato estival. En cas de départ de l’attaquant portugais, le club de la capitale pourrait jeter son dévolu sur une pointure au poste de numéro 9.

Mercato PSG : Un profil de classe internationale pour remplacer Gonçalo Ramos

Outre Randal Kolo Muani, Carlos Soler, Renato Sanches, Nordi Mukiele, Milan Skriniar et Kang-In Lee, Gonçalo Ramos pourrait aussi faire ses valises pour quitter les rangs du Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. Malgré ses 19 réalisations et 6 passes décisives en 46 rencontres toutes compétitions confondues, l’ancien avant-centre du Benfica Lisbonne n’est qu’un simple remplaçant au PSG et la situation ne semble plus lui convenir.

Désireux d’avoir plus de temps de jeu en vue de la Coupe du Monde 2026, l’international portugais de 24 ans aspire à mieux et serait en discussions avec l’AC Milan. Sauf que l’offre en préparation des Rossoneri, qui ne dépasserait pas les 30 millions d’euros, ne serait pas suffisante pour convaincre le Champion de France. Les pourparlers vont se poursuivre et Gonçalo Ramos pourrait donc quitter Paris d’ici la fin du mercato estival.

Si un tel scénario se produisait, Luis Campos serait déjà prêt à dégainer pour le remplacer. D’après des sources proches du dossier, le conseiller sportif parisien viserait un profil plus polyvalent à celui de Ramos. Campos devrait alors recruter un attaquant capable de conserver le ballon et de fixer les défenses adverses pour pouvoir profiter des occasions créées par Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé.

Un avant-centre de calibre international pour tourner la page Gonçalo Ramos. Si le nom de Victor Osimhen est revenu à la surface ces derniers jours, l’international nigérian s’apprête à s’engager définitivement avec Galatasaray en provenance du Napoli. La piste menant au Suédois Alexander Isak a également été évoquée, mais Newcastle United demande 130 millions d’euros pour laisser partir son buteur de 25 ans, qui serait sur les tablettes d’Al-Hilal, en Arabie Saoudite.