Mercato : Le Stade Rennais réussit un double coup à l’OM !

En quête de renforts pour densifier son équipe, le Stade Rennais vient de réaliser une sacrée opération à l’OM, en réussissant un coup double. Le club breton a en effet bouclé les signatures de Valentin Rongier et Quentin Merlin.

Mercato : Accord entre le Stade Rennais et l’OM

Le mercato du Stade Rennais FC s’est emballé ces derniers jours avec plusieurs offensives lancées pour renforcer l’effectif d’Habib Beye. Les efforts se sont surtout concentrés sur le secteur défensif avec deux profils dénichés à l’Olympique de Marseille : Valentin Rongier et Quentin Merlin. L’intérêt pour ces deux joueurs s’est intensifié depuis le départ d’Adrien Truffert en direction de Bournemouth FC, en Premier League.

Selon les informations du site Le Parisien, l’intérêt pour les deux anciens joueurs du FC Nantes ne date pas d’hier. Les Bretons sont plutôt revenus à la charge pour des profils déjà très convoités. D’après L’Équipe, la direction du SRFC a engagé des négociations avec celle de l’OM ces dernières heures, notamment dans la nuit de samedi à dimanche. À l’issue des échanges, un accord de 18,5 millions d’euros a été trouvé pour sceller les transferts.

Photo : Valentin Rongier

Ainsi, sauf retournement de situation, Valentin Rongier (milieu de terrain, 30 ans, sous contrat jusqu’en 2026) et Quentin Merlin (latéral gauche, 23 ans, sous contrat jusqu’en 2028), qui avaient refusé de prolonger avec les Phocéens en février dernier, rejoindront le Stade Rennais FC. Sous la houlette de l’entraîneur sénégalais Habib Beye, ils découvriront un nouvel environnement et de nouveaux défis à relever, pour le plus grand bonheur des supporters rennais.