Mercato : C’est fait, l’ASSE tient son nouveau latéral droit

L’ASSE se rapproche de la signature d’un défenseur latéral droit pour renforcer le poste d’Yvann Maçon, qui devrait filer à l’étranger, probablement en Suisse.

Mercato : L’ASSE et l’AJA proches d’un accord pour le transfert de Paul Joly

L’ASSE cherche un arrière latéral droit pour se renforcer à un poste où Yvann Maçon et Dennis Appiah ont été plus ou moins faibles la saison dernière. D’ailleurs, le premier est poussé vers la sortie, car Eirik Horneland ne compte plus sur lui. Il pourrait rejoindre le Servette FC en Suisse, après avoir repoussé une proposition en Grèce, selon les informations de Foot Mercato.

Pour remplacer le Guadeloupéen, l’AS Saint-Etienne est à fond sur Paul Joly de l’AJ Auxerre. Les négociations avec le club icaunais serait sur le point d’aboutir à un accord dans les prochains jours. À en croire le journaliste Sébastien Denis du média spécialisé, le défenseur de 24 ans est proche des Verts. Son transfert de l’AJA à l’ASSE semble donc imminent.

Il faut noter que Paul Joly a encore deux saisons de contrat dans l’Yonne, soit jusqu’en juin 2027. Le site spécialisé Transfermarkt l’évalue à 1,8 million sur le marché des transferts. Le natif d’Orléans est la priorité des dirigeants stéphanois pour le poste indiqué.