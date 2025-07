Mercato RC Lens : Will Still lâche ses vérités aux Lensois

Deux mois après son départ du RC Lens, Will Still, est sorti du silence pour démentir les rumeurs sur les circonstances de sa démission soudaine. Il en a profité pour rétablir la vérité sur son arrivée rapide à Southampton.

Mercato : Will Still revient sur son départ controversé du RC Lens

Était-ce un coup minutieusement planifié ? En mai dernier, un coup de tonnerre a retentit dans le ciel lensois : Will Still annonçait son départ inattendu du RC Lens. L’entraîneur anglo-belge avait pris la décision de quitter les Sang et Or au terme de la saison pour des raisons familiales liées à la maladie de sa femme.

Pourtant, quelques jours plus tard, Will Still était nommé sur le banc de Southampton, en Angleterre. Cette transition rapide a suscité l’incompréhension et la colère de nombreux supporters lensois, qui soupçonnent une décision préméditée. Dans une récente interview accordée à La Voix du Nord, Will Still a alors tenu à rétablir sa vérité sur cette affaire.

Son arrivé à Southampton n’était pas préméditée

Il a qualifié ces accusations de « pas toujours très justes », affirmant que son départ du RC Lens était motivé par des raisons à la fois personnelles et professionnelles. L’ancien coach du Stade de Reims a insisté sur le fait qu’il avait rempli ses obligations au RCL dans des conditions difficiles.

Concernant son arrivée à Southampton, Will Still a rejeté toute préméditation. « Cela s’est fait très vite », a-t-il déclaré, expliquant que les discussions avec les Saints n’ont duré que quelques jours avant qu’un accord ne soit trouvé. Il avoue tout de même que ce projet sportif et humain en Angleterre correspondrait à ses attentes. Lui qui a toujours rêvé d’entraîneur une équipe anglaise.