INFO PSG : Après Osimhen, Enrique refoule une star mondiale

Un an après avoir mis son véto à l’arrivée de Victor Osimhen en provenance du Napoli, l’entraîneur du PSG, se serait opposé au recrutement d’une autre star mondiale durant ce mercato estival. Explications.

Mercato PSG : Luis Enrique dit non pour une vedette du Real Madrid

Malgré la réussite du collectif de Luis Enrique, qui a remporté la Ligue des Champions cette saison, le Qatar semble obnubilé par l’idée de recruter une grosse star pour remplacer Kylian Mbappé au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. Dans cette optique, Nasser Al-Khelaïfi rêverait toujours de Vinicius Junior.

Un an après le refus du FC Barcelone d’accepter une enveloppe de 250 millions d’euros contre Lamine Yamal, le président du PSG serait prêt à offrir la même somme au Real Madrid pour recruter l’attaquant brésilien. Contrairement au Barça, les Merengues sont ouverts à la vente de Vinicius Junior. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’ancien crack de Santos réclame un salaire plus élevé que celui de Mbappé pour prolonger.

Agacé par le comportement du joueur de 25 ans, Florentino Pérez, le président madrilène, serait prêt à délivrer un bon de sortie au compatriote de Marquinhos. Sauf qu’à Paris, Luis Enrique ne serait pas un grand fan de Vinicius et l’aurait fait savoir clairement à sa direction. D’après les révélations du site Fichajes, l’entraîneur du PSG se serait personnellement opposé à une potentielle arrivée de l’ancien partenaire de Cristiano Ronaldo chez les Bleu et Rouge.

Le successeur de Christophe Galtier milite plutôt pour la signature d’un ailier capable d’appliquer un pressing constant, de se replacer sans rechigner, et d’assurer un minimum de discipline tactique. Dans sa vision du football, Vinicius Junior ne coche pas assez de cases. Annoncé sur le départ ces derniers jours, le natif de São Gonçalo ne devrait donc pas signer à Paris cet été.

Vinicius Junior en Arabie Saoudite pour 350M€ ?

Si le PSG n’en veut pas, Vinicius Junior pourrait prendre la direction de l’Arabie Saoudite cet été. Courtisan de longue date de l’attaquant madrilène, l’Arabie Saoudite pourrait rapidement réitérer son offre de 350 millions d’euros pour recruter Vinicius Junior.

Le média Fichajes rapporte que Florentino Pérez et les décideurs de la Maison-Blanche seraient dans l’attente de cette offre. Après la signature de Kylian Mbappé et alors que ses performances sont désormais en dent de scie, Vinicius n’est plus considéré comme intransférable et pourrait changer d’air durant ce mercato estival.