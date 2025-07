Mercato OGC Nice : Le remplaçant de Laborde trouvé à Nantes

Pour pallier le départ de Gaëtan Laborde, l‘OGC Nice jette son dévolu sur l’un des attaquants du FC Nantes. Il s’agit de Mostafa Mohamed, dont l’avenir à la Beaujoire – Louis Fonteneau est incertain.

Mercato : L’OGC Nice s’intéresse à Mostafa Mohamed

En pleine reconstruction offensive, l’OGC Nice est à la recherche de nouveaux renforts. Cela fait suite au départ de Gaëtan Laborde, qui s’est engagé avec Al-Diraiyah FC. De plus, Evann Guessand est également pressenti sur le départ, avec des intérêts en provenance d’Arabie Saoudite et de clubs européens. Ainsi, pour compenser ce vide et trouver un coéquipier capable d’épauler Terem Moffi, la cellule de recrutement a jeté son dévolu sur Mostafa Mohamed.

Lire aussi : Mercato OGC Nice: Danger ! L’Arabie Saoudite débarque à Nice

Auteur de six buts et d’une passe décisive en 32 matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant égyptien sort d’une saison accomplie avec le FC Nantes, mais il ne serait pas intouchable. Les Canaris seraient ouverts à un départ et envisagent une somme comprise entre 6 et 8 millions d’euros. Ainsi, l’OGC Nice pourrait s’en offrir les services si le club répond aux exigences des Nantais. Pour l’instant, aucune offre n’a encore été soumise.

À voir

INFO Mercato : Le RC Lens s’éloigne d’une piste prometteuse

Lire aussi : Mercato OGC Nice : Un chouchou de Franck Haise quitte le Gym

Avec son profil physique et technique, Mostafa Mohamed s’annonce comme le remplaçant idéal de Gaëtan Laborde. Il pourrait former un duo de choc avec l’attaquant nigérian Terem Moffi pour une saison 2025-2026 palpitante. En attendant un dénouement, l’Égyptien reste un joueur sous contrat jusqu’en juin 2027 avec les Jaune et Vert.