ASSE Mercato : Une tendance se dégage pour deux buteurs

À deux semaines du début de la Ligue 2, l’ASSE espère toujours conserver Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Selon la tendance actuelle sur leur avenir, ils semblent partis pour rester au club.

Mercato : Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili prêts à quitter l’ASSE

Les supporters de l’ASSE retiennent leur souffle pour Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, les deux buteurs de leur équipe. Performants sur le plan individuel la saison dernière, ils sont très convoités cet été. Des clubs en Ligue 1, mais aussi en Europe souhaitent les recruter. Ils espèrent profiter de la relégation des Verts en Ligue 2 pour leur arracher l’avant-centre belge et l’ailier géorgien. Les clubs prétendants sont confortés dans leur démarche par l’envie d’ailleurs des deux buteurs.

Ces derniers ne veulent pas jouer en deuxième division et sont prêts à quitter l’AS Saint-Etienne. Le clan de Lucas Stassin lui cherche un nouveaux club. Le LOSC en Ligue 1, mais aussi Sunderland, Brighton, Leipzig ou encore Benfica sont intéressés par ses services. À la direction stéphanoise, la décision est prise depuis longtemps pour Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Le club veut les garder pour mieux viser la remontée immédiate en Ligue 1 lors de la 2025-2026.

Ce message fort a été envoyé aux concernés, mais aussi à leurs nombreux courtisans.

L’AS Saint-Etienne tente de refroidir les courtisans des deux buteurs

Pour refroidir les clubs désireux de recruter les deux attaquants, l’ASSE a fixé leurs indemnités de transfert au-dessus de leurs valeurs marchandes indiquées par Transfermarkt. Kilmer Sports Ventures exigerait 20 M€ pour Lucas Stassin, alors qu’il a été recruté à 10 M€ et est évalué à 18 M€.

Quant à Zuriko Davitashvili, il ne sera cédé qu’à un montant supérieur à 15 M€. Transféré de Bordeaux à 6 M€, il est estimé à 10 M€. Cependant, aucune offre officielle n’a été transmise à l’AS Saint-Etienne pour le Belge et le Géorgien depuis l’ouverture du mercato estival le 16 juin.

Mercato ASSE : Stassin et Davitashvili partis pour rester

Compte tenu de la fermeté du groupe canadien, il est fort probable qu’ils sont partis pour rester dans l’équipe d’Eirik Horneland en Ligue 2. Ce qui est une bonne nouvelle pour les supporters des Verts qui rêvent de retrouver les deux joueurs décisifs lors de la première journée du championnat prévue le 9 août prochain, contre le Stade Lavallois à Laval.

Pour rappel, Lucas Stassin avait été auteur de 12 buts et 5 passes décisives en 28 matchs disputés en Ligue 1 la saison dernière, tandis que Zuriko Davitashvili avait marqué 9 buts et délivré 8 passes décisives en 33 matchs.