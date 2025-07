Mercato ASSE : De nouveaux indices sur le dossier Paul Joly

L’ASSE peine à trouver un accord pour les arrières latéraux recherchés. Concernant le dossier Paul Joly, il est bloqué par un les exigences de l’AJ Auxerre.

Mercato : 1,5 M€, l’AJA repousse une première offre de l’ASSE

L’ASSE cherche des défenseurs latéraux, pour renforcer ses couloirs droit et gauche dégarnis après les départs de Pierre Cornud et Léo Pétrot. De plus, Yvann Maçon est en instance de transfert. Kilmer Sports Ventures (KSV) a tenté de le céder au Servette FC en Suisse, mais il a été recalé lors de la visite médicale. Il reste cependant sur le marché, car il n’entre pas dans les plans d’Eirik Horneland.

L’AS Saint-Etienne tente de recruter Paul Joly depuis le début du mercato, mais en vain. Elle se heurte au refus de l’AJ Auxerre qui se montre exigent pour un joueur sur qui Christophe Pélissier ne comptait pourtant pas la saison dernière. En effet, la Direction stéphanoise a transmis une offre estimée à 1,5 million d’euros pour recruter l’arrière droit, selon les informations du quotidien Le Progrès.

Mercato : Auxerre réclame 3 M€ pour Paul Joly !

Cependant, cette offre a été repoussée par l’AJA, qui réclame le double, soit 3 millions d’euros, à en croire la source. La cible de l’ASSE est pourtant valorisée à 1,8 million d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Il faut noter que Paul Joly n’est certes pas une priorité pour le coach du club icaunais, mais il a encore deux ans de contrat dans l’Yonne, soit jusqu’au 30 juin 2027. De ce fait, l’AJ Auxerre n’a pas d’urgence à le brader.

ASSE : Nouvel intérêt pour Kaan Yildiz, que deviennent les pistes Johnston et Strata ?

Quant aux dirigeants stéphanois, ils se tournent évidemment vers d’autres pistes, tout en poursuivant les négociations avec leurs homologues Auxerrois. Vendredi, l’intérêt des Verts pour Ugur Kaan Yildiz de Göztepe a été révélé. Le défenseur turc est apparu sur les radars de l’AS Saint-Etienne. Il pourrait être une alternative au dossier Paul Joly. KSV garde également Max Johnston de Sturm Graz (en Autriche) et Tony Strata de l’AC Ajaccio dans le viseur.