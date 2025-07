En attendant Zabarnyi, le PSG frappe un joli coup en attaque

Sauf revirement de dernière minute, Ilya Zabarnyi va quitter Bournemouth pour s’engager avec le PSG. Mais avant l’arrivée du défenseur central de 22 ans, le Paris SG a bouclé la signature d’un attaquant prometteur.

Mercato : Accord entre le PSG et Bournemouth pour Zabarnyi

Après plusieurs semaines de discussions et une intervention décisive de Nasser Al-Khelaïfi lui-même, le Paris Saint-Germain se rapproche du but pour le recrutement du défenseur central Ilya Zabarnyi. Selon de nombreuses sources étrangères et locales, les dirigeants du PSG et leurs homologues ont fini par trouver un terrain pour le transfert de l’international ukrainien.

D’après les informations divulguées par BBC Sport, un accord sur un montant initial de 60 millions d’euros aurait été conclu, marquant ainsi une étape déterminante dans ce dossier. Le média britannique précise toutefois que malgré cette avancée significative, les échanges se poursuivent puisqu’il reste encore des détails à régler avant la finalisation complète du deal.

Ces détails concernent probablement les modalités de paiement, les bonus éventuels liés aux performances du joueur et de l’équipe, ainsi que les clauses contractuelles spécifiques. Sauf énorme surprise de toute dernière minute, Ilya Zabarnyi va devenir un nouveau joueur du PSG dans les jours ou semaines à venir. Mais bien avant, Luis Campos a bouclé un super coup dans le secteur offensif.

Quentin Ndjantou va signer son contrat pro avec le PSG

Après avoir vu partir plusieurs jeunes de son centre de formation cet été, notamment Axel Tape (Bayer Leverkusen), Mahamadou Sangaré (Manchester City) ou encore Ibrahima Diaby (Bruges), le Paris Saint-Germain va réussir à conserver Quentin Ndjantou.

D’après les renseignements obtenus par le journal L’Équipe et confirmées par Le Parisien, l’attaquant de 18 ans a trouvé un accord avec le PSG pour signer un premier contrat professionnel de trois ans, soit jusqu’en juin 2028.

🚨 Quentin Ndjantou va signer son premier contrat professionnel avec le PSG ! ❤️💙 pic.twitter.com/qSNoGYG8ny — Media Parisien (@MediaParisien) July 25, 2025

« Malgré les sollicitations d’autres clubs, le souhait du joueur et de sa famille était de rester au Paris Saint-Germain. D’après les informations de L’Équipe que nous pouvons confirmer, il paraphera son nouveau bail de trois ans ce vendredi. Régulièrement appelé dans les équipes de France jeunes, il sera l’un des leaders du groupe Espoirs cette saison et pourrait pointer le bout de son nez plus régulièrement aux entraînements de l’équipe première dans les prochains mois », explique le quotidien régional.