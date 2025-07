Mercato : L’OM défie le Stade Rennais pour Ferland Mendy !

À la recherche d’un latéral gauche pour compenser le départ de Quentin Merlin, l’OM penserait notamment à Ferland Mendy lors de ce mercato estival. Mais le club marseillais n’est pas seul sur ce coup puisque le Stade Rennais viserait aussi le défenseur du Real Madrid.

Mercato : L’OM et le Stade Rennais se positionnent pour Ferland Mendy

Désormais troisième dans la hiérarchie des arrières gauches du Real Madrid derrière Alvaro Carreras, recruté cet été en provenance du Benfica Lisbonne pour 50 millions d’euros, et Fran Garcia, Ferland Mendy pourrait changer d’air d’ici le 1er septembre et la fermeture du marché des transferts.

D’après les informations rapportées par TransferFeed, le club espagnol serait même prêt à accepter un chèque de 15 millions d’euros pour laisser partir l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. Ce qui représente une opportunité exceptionnelle sur le marché et l’OM aimerait bien en profiter pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi.

Le départ de Quentin Merlin en début de semaine a laissé un vide à combler et les dirigeants marseillais penseraient à l’international français de 30 ans. Avec 61 matches de Ligue des Champions dans les jambes, Ferland Mendy possède une solide expérience du haut niveau, ce qui serait une réelle plus-value pour l’équipe marseillaise, qui retrouve la prestigieuse compétition de l’UEFA la saison prochaine.

Mais Pablo Longoria et Medhi Benatia vont devoir faire face à la concurrence du Stade Rennais dans ce dossier. Malgré la récente arrivée de Quentin Merlin pour 15 millions d’euros, l’entraîneur du club breton, Habib Beye, veut obtenir le renfort d’un second joueur dans ce secteur de jeu et viserait Ferland Mendy.

Si le salaire de Mendy, environ 10 millions d’euros annuels, le SRFC serait disposé à faire un effort financier pour le convaincre de revenir se relancer en Ligue 1 à moins d’un an de la prochaine Coupe du Monde. Reste à voir qui de l’OM ou du Stade Rennais parviendra à convaincre le coéquipier de Kylian Mbappé. Affaire à suivre…