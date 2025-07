Transfert en vue pour Akliouche ? Le PSG fixe sa condition !

Maghnes Akliouche serait toujours dans le viseur des dirigeants du PSG. Pour autant, Luis Campos refuserait de faire des folies pour le milieu offensif de l’AS Monaco. Explications.

Mercato : Maghnes Akliouche est toujours une priorité pour le PSG

Après quelques semaines d’accalmie, le dossier Maghnes Akliouche revient à la surface du côté du Paris Saint-Germain. En coulisses, Luis Campos et Luis Enrique continuent de travailler sur le dossier. Le conseiller sportif et l’entraîneur parisien seraient toujours convaincus du potentiel de l’international espoirs français, capable de s’intégrer facilement dans le système de jeu mis en place par le technicien espagnol.

Lisez aussi : Mercato AS Monaco : Ça chauffe pour Maghnes Akliouche !

À voir

En attendant Zabarnyi, le PSG frappe un joli coup en attaque

Ces dernières heures, le journaliste Romain Collet Gaudin a révélé que le club de la capitale n’aurait pas abandonné l’idée de recruter Maghnes Akliouche, mais souhaite que la direction de l’AS Monaco revoit ses prétentions à la baisse les 70 millions d’euros attendus pour le transfert de l’ailier de 23 ans.

« Maghnes Akliouche, toujours une priorité pour le Paris SG qui veut recruter 3 joueurs pour ce mercato. Mais les 70M€ demandés par Monaco freinent les discussions qui existent. Le joueur a envie de venir à Paris », a notamment publié Collet Gaudin sur son compte Twitter. Une nouvelle confirmée par le média spécialisé PSG Inside Actus, qui rapporte que le natif de Tremblay-en-France « veut venir au PSG » et le Champion de France veut également s’attacher les services du joueur monégasque.

Lisez aussi : Coup de tonnerre au Mercato : Le PSG lâche Maghnes Akliouche

À voir

INFO Mercato : L’OM tente un incroyable coup au Real Madrid

D’ailleurs, le vestiaire de l’AS Monaco « est au courant que Maghnes veut rejoindre Paris », ajoute la source parisienne. Selon des sources proches du Paris SG, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos évaluent le numéro 11 de l’ASM entre 45 et 50 millions d’euros. Reste à savoir si les dirigeants de Monaco accepteront de revoir leurs exigences à la baisse pour Maghnes Akliouche, auteur de 7 buts et 12 passes décisives en 43 matches toutes compétitions confondues la saison passée.