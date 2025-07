ASSE : Mauvaise nouvelle pour les Verts concernant Stassin

L’ASSE n’a pas été tranchante offensivement vendredi lors du match amical contre le Paris FC et s’est inclinée (3-0). Plus grave, Lucas Stassin pourrait manquer la première journée de la Ligue 2 prévue dans deux semaines.

Mercato : L’ASSE s’incline en l’absence de Stassin et Davitashvili

L’ASSE a été battue lourdement par le Paris FC lors de son quatrième match amical de préparation estivale. Et cela commence à inquiéter, car elle s’était également inclinée devant le Servette FC (2-3) lors du match précédent. Toujours privée de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, qui souhaitent quitter le club stéphanois, l’équipe d’Eirik Horneland n’a pas trouvé le chemin des filets.

Ben Old (32e), Igor Miladinovic (67e) et la recrue Joshua Duffus (68e) ont eu des tentatives franches, mais ils ont manqué d’efficacité. Présent dans le groupe qui a affronté les Parisiens, Zuriko Davitashvili n’est pas entré en jeu. Selon Peuple-Vert, l’entraineur de l’AS Saint-Etienne est resté évasif sur la situation de l’ailier géorgien.

Lucas Stassin va manquer le début du championnat

Quant à Lucas Stassin, il est toujours en reprise officiellement. Néanmoins, son envie de quitter les Verts est toujours intacte. La direction stéphanoise ne veut pas aller au clash avec son buteur. Elle attend donc impatiemment la fin du mercato, fixée au 1er septembre 2025. D’après les indiscrétions du quotidien Le Progrès, l’avant-centre belge devrait manquer le début du championnat le 9 août, soit dans deux semaines.

Pour rappel, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ont été les meilleurs buteurs de l’ASSE la saison dernière en Ligue 1. Le premier avait été auteur de 12 buts et 5 passes décisives, tandis que le deuxième avait inscrit 9 buts et délivré 8 passes décisives en championnat.