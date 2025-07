Mercato PSG : Luis Enrique ne veut pas de Donnarumma

L’absence de réaction de Luis Enrique sur le possible départ de Gianluigi Donnarumma du PSG en disait long sur ses intentions vis-à-vis de l’italien. La vérité sort : l’Espagnol ne serait pas fan de l’ancien Milanais.

Luis Enrique à la base du départ certain de Donnarumma

Luis Enrique a déjà son équipe type pour le PSG la saison prochaine et Gianluigi Donnarumma n’en fait pas partie. Déjà cette saison qui vient de s’écouler, le technicien espagnol a quelquefois envoyé l’ancien Milanais sur le banc et n’a rien fait pour le rassurer au plus fort de la critique. Maintenant que l’avenir de Donnarumma pourrait se jouer sur la question de son salaire, tout laisse penser qu’il pourrait s’en débarrasser sans grand effort.

Pour Daniel Riolo, le coach du PSG est en réalité à la base du très probable départ de Gianluigi Donnarumma. Il a posté sur Twitter : « Dans l’affaire du gardien du PSG… j’ai l’impression qu’on a mis du temps à comprendre que le coach avait envie tout simplement d’un autre gardien de but… ttes les histoires de blé = blabla… »

Dans l’affaire du gardien du psg … j’ai l’impression qu’on a mis du temps à comprendre que le coach avait envie tout simplement d’un autre gardien de but… ttes les histoires de blé = blabla … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) July 27, 2025

Mercato PSG : Le jeu dangereux de DonnarummaAlors que le point d’achoppement dans ce dossier serait le montant du salaire qui conditionne sa prolongation de contrat, Riolo informe qu’une question de choix est la véritable raison pour laquelle Donnarumma pourrait quitter le Paris Saint-Germain. On sait d’office que le club de la capitale est en négociation avancée avec Lucas Chevalier du LOSC, gardien bien connu de Luis Campos, ancien directeur sportif de Lille OSC qui dirige la direction sportive du PSG.

À voir

INFO Mercato: L’ASSE tient la solution pour signer Paul Joly

Un accord entre ce portier, possible remplaçant de l’Italien, serait sur le point d’être trouvé avec le Paris SG. Donnarumma est pour sa part annoncé proche de Galatasaray, avec qui il négocie présentement un salaire entre 7 et 12 millions d’euros par saison.