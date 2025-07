Pour vendre Chevalier, le LOSC va s’offrir un monstre !

Le transfert de Lucas Chevalier au PSG n’est qu’une question de jours. Le LOSC, son club actuel, a pris langue avec un portier qui pourrait faire oublier le Calaisien.

Chevalier au PSG, le mercato va chauffer à Lille OSC

Pour laisser filer Donnarumma, qui a des exigences très fortes en plus du fait qu’il n’est plus le premier choix du coach Luis Enrique, le PSG a décidé de miser sur Lucas Chevalier. Présentement, la direction du club de la capitale et ses homologues du LOSC sont en intenses négociations pour boucler le transfert.

Le Lille OSC a même déjà donné son accord au Paris Saint-Germain afin qu’il trouve un accord avec le gardien de 23 ans sur les conditions de son salaire. Pour ce qui concerne les négociations entre Paris et Lille pour son transfert, tout semble là aussi déjà réglé, avec un accord conditionné au par le dossier Donnarumma.

Robin Roefs, la dernière trouvaille du LOSC

Le PSG conditionne bien le transfert de Lucas Chevalier au départ de Gianluigi Donnarumma, lui aussi en négociation avec Galatasaray. Du côté du LOSC, on prépare déjà la succession. Les Dogues ont placé leurs viseurs sur Robin Roefs, le Néerlandais de 22 ans du NEC Nimègue.

Ce dernier est présenté comme un monstre depuis qu’il a commencé à jouer les premiers rôles à son poste au club. International Espoirs néerlandais avec 10 sélections, il a l’étoffe d’un grand gardien de but vu des Pays-Bas. Les négociations entre le président de Lille, Olivier Létang, et son homologue de Nimègue sont en bonne voie, même si aucune offre n’a pour le moment filtré.

Pour le LOSC, le danger sur ce dossier réside dans l’intérêt de plusieurs clubs anglais pour Robin Roefs. Les prochains jours seront décisifs sur ce dossier qui va au rythme de celui de Donnarumma.