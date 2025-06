Mercato : Gianluigi Donnarumma rassure sur son avenir au PSG

Après la victoire contre le Seattle Sounders (0-2), en Coupe du Monde des Clubs, Gianluigi Donnarumma s’est exprimé sur son avenir avec le PSG. Explications.

Mercato : Gianluigi Donnarumma confirme son souhait de rester au PSG

Gianluigi Donnarumma s’est arrêté en zone mixte après la victoire face aux Seattle Sounders, lundi soir au Lumen Field, à l’occasion de la troisième journée de la Coupe du Monde. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le gardien de but n’a pas encore prolongé et son nom est déjà associé à plusieurs autres grands clubs européens.

En Angleterre, Manchester United, Arsenal et Manchester City seraient intéressés, tandis que le Real Madrid se serait renseigné auprès de ses proches en vue d’une arrivée libre dans un an. Mais l’international italien de 26 ans se sent bien à Paris et accorde sa priorité au Paris Saint-Germain. 🔴🔵🚨 Donnarumma : « Ma prolongation ? Mon objectif est de rester au PSG ! »

« Un avenir à Milan ? Comme je l’ai dit, mon objectif premier est de rester ici. Les négociations avancent entre mon agent et le club. Je pense que nous trouverons un accord », a confié Donnarumma au micro de La Gazzetta dello Sport. Arrivé librement en juillet 2021, Gigio aimerait donc poursuivre son aventure avec les Rouge et Bleu.

D’après le journaliste italien Fabrizio Romano, les négociations entre le clan Gianluigi Donnarumma et Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, auraient été relancées en vue d’une prolongation de contrat. Aucun accord n’a encore été trouvé, mais les discussions sont en cours et le principal concerné se montre optimiste.

Aux dernières nouvelles, les négociations bloqueraient apparemment sur le salaire, puisque le Paris SG aimerait le baisser et offrir de nombreux bonus liés aux performances sur le terrain.

