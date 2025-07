Coup de tonnerre: 22,5M€, le Stade Rennais fait craquer l’OM

Si l’information se confirme, c’est un énorme double coup que le Stade Rennais vient de réaliser dans les rangs de l’OM. L’affaire serait quasiment bouclée.

Mercato : Deux cracks de l’OM attendus au Stade Rennais

À la recherche de renforts pour la saison prochaine, le Stade Rennais serait sur le point de s’offrir les services de deux super joueurs de l’Olympique de Marseille. Après Lilian Brassier et Amine Gouiri, deux nouveaux joueurs vont réchauffer l’axe Rennes – Marseille. En effet, selon les dernières informations de Fioot Mercato, un « accord total » a été trouvé entre Mehdi Benatia, conseiller sportif de, l’OM, et son homologue du SRFC, Loïc Désiré « pour Quentin Merlin et Valentin Rongier.

🚨EXCL: 🔴⚫️🇫🇷#Ligue1 |



💰 Rennes va débourser 22,5M€ bonus compris pour Quentin Merlin et Valentin Rongier



✈️ Arrivée prévue la semaine prochaine



💣 Énorme vente pour l'Om



Avec @sebnonda & @DahbiaHattabihttps://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/IcHrfNSCAD — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 20, 2025

Sur le départ de l’OM, Quentin Merlin et Valentin Rongier sont sur le point de rejoindre Rennes. Un accord total a été trouvé pour ce double transfert et l’OM recevra 22,5 millions d’euros bonus compris. » Après avoir quasi bouclé l’arrivée d’Igor Paixão pour 35 millions d’euros, le club olympien s’apprête donc à se séparer de deux joueurs pour un joli chèque qui va être réinvesti sur le marché des transferts.

Cette opération renforce la dynamique entre les deux clubs, déjà liés l’hiver passé par les prêts de Lilian Brassier et Ismaël Koné. Après la vente de son capitaine Adrien Truffert à Bournemouth pour 17 millions d’euros, le Stade Rennais investit massivement pour renforcer l’effectif de son entraîneur Habib Beye.