Mercato : José Mourinho veut attirer Arda Güler !

José Mourinho a officiellement était présenté lundi en tant que nouveau coach de Fenerbahçe et s’est permis l’occasion de faire un appel du pied à la pépite du Real Madrid et ancien joueur du club turc, Arda Güler.

Mourinho aime beaucoup Arda Güler

Quelques mois après avoir été licencié de l’AS Roma, le « Spécial One » a été présenté devant des milliers de supporters turcs fous de joie de l’arrivée du technicien portugais sur le banc du Fener.

Le portugais a signé un contrat de deux ans avec la machine turque, qui a terminé la dernière saison à la deuxième place derrière l’ennemi juré Galatasaray, alors qu’ils ont compté seulement une défaite avec une saison remarquable à 99 points.

Lors de sa première conférence de presse, Mourinho a fait le spectacle comme à son habitude mais il a notamment révélé son envie de ramener au club le jeune phénomène Arda Güler, parti du Fener l’été dernier pour rejoindre les Merengues.

D’un ton ironique, Mourinho rêve de Güler

À la fin de sa présentation, Mourinho a répondu aux questions concernant le mercato, rejetant l’idée de recruter ses anciens joueurs de la Roma, dont notamment Romelu Lukaku et Paulo Dybala.

Néanmoins, le « Spécial One » a taquiné sur le fait qu’il était prêt à accepter un retour de Güler, à condition que Madrid prenne une large partie de son salaire. « Si Arda Güler veut venir, pourquoi pas ? S’il aime Fenerbahçe, s’il vient gratuitement et si le Real Madrid paie 75% de son salaire, nous ne pouvons pas dire non ».

Une idée perçue après des bruits de couloirs qui laissaient entendre que le joueur pourrait être prêté cet été. Après une première saison en Espagne marqué par des pépins physiques et d’un gros manque de temps de jeu, Carlo Ancelotti a tout de même assuré qu’il comptait bien conserver le futur visage du milieu de la Casa Blanca.