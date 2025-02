Stade Rennais : Habib Beye transforme le SRFC, l’Europe approche !

Le nouvel entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, est en mission commando à Rennes. Le technicien rennais croit à la qualification de l’équipe pour une compétition européenne.

Stade Rennais : Le SRFC vise l’Europe !

Le Stade Rennais pourrait encore se qualifier pour une compétition européenne à la fin de la saison. Le club breton a fait sensation lors du dernier mercato hivernal en réalisant des investissements massifs. Avec une enveloppe de plus de 74 millions d’euros, le SRFC a attiré des joueurs tels que Seko Fofana, Brice Samba, Lilian Brassier, Anthony Rouault, Musa Al-Tamar, Kyogo Furuhashi, Ayanda Sishuba, Kazeem Olaigbe et Ismaël Koné.

Ces dépenses considérables placent le Stade Rennais sur la troisième marche du podium des clubs les plus dépensiers de ce mercato hivernal, dépassant même le Paris Saint-Germain et ses 70 millions d’euros (transfert de Khvicha Kvaratskhelia). Seuls Manchester City, avec un investissement colossal de 200 millions d’euros, et Al-Nassr, avec 77 millions d’euros, devancent Rennes.

L’enjeu est désormais de taille pour le Stade Rennais : rentabiliser ces investissements. L’équipe d’Habib Beye montre des signes d’amélioration ces dernières semaines et pourrait viser le haut du tableau en cette seconde partie de saison. Depuis l’arrivée du nouvel entraîneur, le Stade Rennais a remporté trois victoires lors de ses quatre derniers matchs.

Les Rouge et Noir ont battu le RC Strasbourg (1-0) lors de la 20e journée, l’AS Saint-Étienne (2-0) lors de la 21e journée avant de chuter face au LOSC (2-0) à l’occasion de la 22e journée. Rapidement, le SRFC s’est relevé et a battu le Stade de Reims (1-0) vendredi dernier en ouverture de la 23e journée de Ligue 1.

Habib Beye n’est pas encore satisfait et secoue son vestiaire pour affronter Montpellier HSC. Face à un adversaire moins robuste, les Rennais sont en mesure de rafler les trois points et de monter au classement. Le Stade Rennais pointe actuellement à la 13e place au classement, un peu loin de la zone rouge et à 8 points de la 7e place.