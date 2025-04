SRFC : Beye révolutionne l’attaque pour la fin de saison

Alors que le Stade Rennais aborde la dernière ligne droite du championnat, Habib Beye semble avoir trouvé une nouvelle formule offensive. Un repositionnement audacieux qui pourrait bien relancer l’équipe et maximiser le potentiel d’Arnaud Kalimuendo.

SRFC : Kalimuendo, la clé du renouveau offensif d’Habib Beye

Face à Angers, Habib Beye a surpris en plaçant Kalimuendo sur le côté droit plutôt qu’en pointe. Résultat : un doublé, une passe décisive et une influence grandissante sur le jeu. Avec 13 buts cette saison, l’attaquant rennais réalise ses meilleures statistiques et semble parfaitement s’adapter à ce rôle plus excentré.

Son positionnement lui permet de combiner avec Meïté, tout en exploitant sa vitesse et sa qualité de finition dans un registre différent. Avec Kader Meïté en pointe et Kazeem Olaigbe sur l’aile gauche, Rennes semble avoir trouvé un trio offensif complémentaire. Kalimuendo apporte de la mobilité, Meïté un point d’ancrage, et Olaigbe de la percussion.

Ce rééquilibrage permet aux Rennais de mieux exploiter les espaces et de varier les offensives. Un changement qui pourrait s’avérer décisif pour la fin de saison. Si Kalimuendo brille, Habib Beye attend encore plus de son attaquant. « Il doit être plus compétiteur, viser les 20 buts », a-t-il déclaré.

L’objectif est clair : maintenir cette dynamique et continuer sur cette lancée. Avec cette nouvelle approche, Rennes pourrait bien terminer la saison en trombe et assurer son maintien en Ligue 1.