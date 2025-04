PSG : La prochaine destination de Marquinhos se précise !

Après treize années passées sous les couleurs rouge et bleu, Marquinhos pourrait quitter les rangs du PSG cet été. Une destination se précise même pour le défenseur central brésilien.

Mercato PSG : Fin de cycle pour Marquinhos ? Les signaux s’intensifient

Arrivé à l’été 2012 en provenance de l’AS Rome contre un chèque de 31 millions d’euros, Marquinhos pourrait être en train de passer ses derniers mois sous le maillot du Paris Saint-Germain. Malgré une prolongation signée en mai 2023 et le liant jusqu’en 2028, l’international brésilien ne représente plus l’avenir et le club veut poursuivre sa politique de rajeunissement du groupe de Luis Enrique.

D’après les informations du journal L’Équipe, le départ de Marquinhos est une option de plus en plus envisagée dans la capitale. « Les semaines passent, et l’avenir du Brésilien, sous contrat jusqu’en 2028, n’a jamais semblé aussi incertain. Dans les bureaux du Campus PSG, alors que le Championnat saoudien se montre pressant depuis plusieurs mois sur le cas du défenseur, l’hypothèse d’un départ du capitaine n’est plus balayée d’un revers de la main.

Ce serait la fin d’une époque. Le 31 mai, dans la nuit munichoise, « Marqui » pourrait la boucler d’une manière si spéciale », explique le quotidien sportif. Alors que les dirigeants du Paris SG multiplient déjà les pistes pour remplacer son capitaine, une destination se précise pour la suite de sa carrière.

Marquinhos se dirige vers l’Arabie Saoudite

À quelques heures de la demi-finale aller de Ligue des Champions contre Arsenal, ce mardi à 21 heures, à l’Emirates Stadium, la rumeur d’un départ de Marquinhos prend de l’ampleur au PSG. À trois ans de la fin de son contrat à Paris, le natif de Sao Paulo pourrait prendre la direction de la Saudi Pro League cet été.

En effet, d’après les renseignements obtenus par L’Équipe, l’ancien coéquipier de Kylian Mbappé, qui fêtera ses 31 ans dans deux semaines, est fortement courtisé en Arabie Saoudite. Toujours selon la même source, le Paris SG serait ouvert à un transfert de Marquinhos, ce qui représenterait une opportunité financière significative pour un joueur estimé à 40 millions d’euros. Affaire à suivre…