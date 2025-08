Mercato ASSE : Une pépite serbe suit Annan à Saint-Etienne

Alors que l’officialisation de Joao Ferreira et d’Ebenezer Annan est dans les tuyaux à l’ASSE, une nouvelle piste en défense est révélée en Serbie.

Mercato : L’ASSE négocie le transfert de Strahinja Stojkovic après Annan

L’ASSE devrait présenter deux nouvelles recrues, jeudi, en marge de la conférence de presse d’avant match contre Laval. Le club a recruté Joao Ferreira et d’Ebenezer Annan pour renforcer les Verts avant le coup d’envoi de la Ligue 2, prévu samedi contre le Stade Lavallois. Le premier est un arrière latéral droit portugais de 24 ans. Il est en provenance de Watford en Championship. Quant au deuxième, c’est un arrière latéral gauche ghanéen de 22 ans. Il arrive de l’Etoile Rouge Belgrade en Serbie.

En plus de ces deux renforts, les radars de l’AS Saint-Etienne auraient capté Strahinja Stojkovic, un autre joueur du même club serbe. Il s’agit d’une pépite de 18 ans, formé à l’Etoile Rouge et qui un est arrière latéral droit. Selon les informations du Meridian Sport, les responsables de Kilmer Sports Ventures sont prêts à sortir 2,3 millions d’euros, hors bonus, pour recruter l’international U19 Serbe, dont le profil et les performances ont été validés par leur outil Data.

L’AS Saint-Etienne devance Leverkusen et Brighton

L’ASSE espère ainsi devancer la forte concurrence sur le joueur talentueux et très prometteur. En effet, il est sur les tablettes de plusieurs clubs européens, dont le Bayer Leverkusen en Bundesliga et Brighton Hove and Albion en Premier League. Sous contrat avec l’Etoile Rouge jusqu’en juin 2029, Strahinja Stojkovic est évalué à 300 000 euros sur le marché des transferts, par Transfermarkt.