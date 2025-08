Mercato ASSE : Un défenseur de Watford signe à Sainté (Off.)

Dans les tuyaux à l’ASSE depuis quelques jours, le transfert de João Ferreira est maintenant officiel. Il s’est engagé avec le club jusqu’en 2029.

Mercato : João Ferreira signe à l’ASSE jusqu’en 2029

João Ferreira (24 ans) renforce l’ASSE comme pressenti et annoncé ces derniers jours. Dans un communiqué officiel, le club stéphanois confirme la signature de l’arrière latéral droit en provenance de Watford en Angleterre. Il s’est lié avec les Verts pour quatre saisons, soit jusqu’au 30 juin 2029.

Le Portugais se réjouit de rejoindre le club relégué en Ligue 2. « Je suis très content de signer à l’AS Saint-Étienne. C’est un géant du foot français, un club d’une dimension énorme. Ici, je sais qu’il y a tout ce qu’il faut pour atteindre nos objectifs et faire de grandes choses cette saison, je suis focalisé là-dessus. Je sais aussi qu’ici, les supporters vivent pour le club et sont très présents. J’ai hâte de pouvoir le sentir par moi-même, notamment au stade », a-t-il déclaré.

Eirik Horneland, entraîneur de l’ASSE, est également heureux d’enregistrer l’arrivée d’un renfort défensif dans son équipe. « João est un top professionnel qui a toujours évolué dans le haut niveau. C’est un joueur qui a une grosse activité physique en match. Il est rapide, puissant et défend bien. Il a un bon apport au niveau offensif et une forte personnalité. On est très content de l’accueillir au sein de l’effectif », a-t-il confié.