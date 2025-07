Mercato : Grande nouvelle pour le PSG, Ilya Zabarnyi arrive

Malgré les rumeurs d’une offensive d’envergure de Tottenham pour tenter de barrer la route au PSG, Ilya Zabarnyi va bel et bien quitter Bournemouth pour s’engager avec le club parisien. Les choses avancent dans ce sens.

Ilya Zabarnyi « se dirige bien vers un transfert au PSG »

Grande nouvelle pour Luis Enrique et le staff du Paris Saint-Germain. Priorité estivale pour concurrencer et remplacer Marquinhos dans un an, Ilya Zabarnyi va bel et bien rejoindre les rangs des Champions dans les jours à venir. Après RMC Sport, c’est désormais le célèbre Fabrizio Romano qui assure que malgré les rumeurs persistantes évoquant une offre de plus de 70 millions d’euros de Tottenham, le défenseur central de 22 ans devrait prochainement devenir un joueur du PSG.

« Malgré que Bournemouth souhaite que Ilya Zabarnyi reste, l’international ukrainien se dirige bien vers un transfert au PSG », a lancé le journaliste italien au micro de DAZN. Poursuivant, le spécialiste mercato révèle qu’il « n’y a rien de concret entre Tottenham et Zabranyi » et que « le seul club qui travaille et pousse sur ce deal est le Paris Saint-Germain. »

De son côté, Fabrice Hawkins rapporte que Nasser Al-Khelaïfi s’apprête à prendre lui-même les choses en main afin de décanter la situation de blocage entre Luis Campos et les dirigeants des Cherries. Avec l’implication personnelle du président parisien et l’argent que va toucher le club de la capitale sur le transfert d’Hugo Ekitike, le Champion de France devrait se rapprocher des 70 millions d’euros attendu par Bournemouth pour laisser partir son numéro 27.

Sauf énorme surprise de dernière minute, Ilya Zabarnyi devrait donc bel et bien défendre les couleurs du Paris Saint-Germain dès la saison prochaine. Le natif de Kiev ayant déjà donné son accord à Luis Campos, conseiller sportif des Rouge et Bleu, pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2030.