Pierre-Emerick Aubameyang bientôt de retour à l’OM. Le Gabon quitte la CAN 2025 dès le premier tour, une désillusion pour les Panthères. Mais une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille, qui récupérera plus tôt que prévu son attaquant.

OM : Aubameyang bientôt de retour à Marseille

L’élimination précoce du Gabon ouvre un boulevard à l’Olympique de Marseille. Avec les Panthères incapables de rejoindre les huitièmes de finale, Pierre-Emerick Aubameyang pourra retrouver ses coéquipiers phocéens plus tôt que prévu, renforçant ainsi l’attaque marseillaise. Une perspective qui réjouit les supporters de l’OM, déjà impatients de revoir leur star sur les pelouses de Ligue 1.

Même si le Gabon disputera son dernier match contre la Côte d’Ivoire pour l’honneur, la décision est actée : les Panthères devront rentrer au pays, laissant Aubameyang à disposition de son club. Marseille pourrait donc bénéficier d’une recrue clé en pleine forme pour les prochains rendez-vous cruciaux.

La désillusion gabonaise

Le Gabon s’incline après deux défaites consécutives face au Cameroun (1-0) et au Mozambique (2-3), éliminé même en tant que meilleur troisième. Thierry Mouyouma, sélectionneur des Panthères, n’a pas caché sa frustration mais a tenu à défendre ses choix sportifs. « Je m’insurge de l’attitude de Marseille. Ils payent le joueur, dans les périodes où ils l’utilisent, ils font ce qu’ils veulent », a-t-il déclaré.

Mouyouma a précisé que la titularisation d’Aubameyang était dictée par l’état physique du joueur et les besoins de l’équipe : « Suite à l’amélioration de l’état physiologique et physique du joueur, le staff technique du Gabon a décidé de lancer le joueur, parce que la nation est en difficulté aujourd’hui. » Un message clair à tous les clubs européens : la CAN mérite respect et considération.

