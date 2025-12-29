Mercato : L’AS Roma explose contre le PSG pour Manu Koné

Le mercato hivernal s’annonce déjà brûlant au PSG autour de Manu Koné. L’AS Roma, par la voix de son entraîneur Gian Piero Gasperini, pousse un coup de gueule face aux rumeurs d’un transfert au Paris SG.

Mercato PSG : Manu Koné dans le viseur du Paris SG

Véritable révélation de Serie A depuis un an et demi, Manu Koné attire toutes les convoitises. Après Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le Paris Saint-Germain pourrait ajouter un autre international français à son effectif. Selon plusieurs sources italiennes, les dirigeants parisiens seraient prêts à passer à l’action dès ce mercato hivernal.

Lire aussi : Transfert-choc : Manu Koné, première recrue d’hiver du PSG !

À voir

Mercato OM : Marseille prêt à lâcher 20M€ pour un Parisien ?

Cette frénésie autour du milieu de terrain de l’AS Roma ne passe pas inaperçue. Les rumeurs se multiplient, et chaque conférence de presse devient un théâtre de spéculations. Gasperini ne cache plus son exaspération face à cette agitation médiatique.

Gasperini monte au créneau pour Manu Koné

« Tout ce monde autour qui influence en disant : “il va partir là-bas ou là-bas” », a déclaré Gian Piero Gasperini dimanche, en conférence de presse. Le coach italien dénonce une situation qui dépasse largement le cadre du terrain. Selon lui, cette précipitation pourrait coûter des points précieux à son équipe.

« Ça risque de coûter des points importants, dans une période qui compte beaucoup. C’est une situation qui dure trop longtemps », insiste Gasperini. Et d’ajouter, avec une pointe d’humour teinté d’agacement : « Nous, les entraîneurs, sommes contre un mercato autant étiré, c’est incompréhensible. On parle plus de mercato que de football ! »

Le mercato, entre tentation et pression

Le PSG n’est donc pas le seul club à scruter Manu Koné, mais sa réputation grandissante place la Roma sous pression. Le mercato hivernal pourrait bien s’enflammer si les négociations s’accélèrent. Entre intérêt parisien et volonté romaine de conserver son prodige, la bataille promet d’être intense.

Pour Gasperini, l’enjeu est clair : protéger son joueur tout en gardant l’équipe concentrée sur le championnat. Mais face aux sirènes du PSG, le suspense est à son comble pour Manu Koné et l’AS Roma.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato PSG : Vitinha au Real Madrid pour Vinicius ? C’est validé

À voir

Mercato : L’ASSE tient enfin son gros coup de janvier

PSG – Maroc : La grosse mise au point d’Achraf Hakimi !

PSG : Surprise ! Marquinhos fait une grosse annonce