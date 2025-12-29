Mercato PSG : Vitinha au Real Madrid pour Vinicius ? C’est validé

Le dossier Vitinha est loin d’être refermé. La rumeur a enflammé l’Espagne et fait trembler le PSG. Selon la Cadena SER, le Real Madrid envisagerait un sacrifice XXL pour attirer le Portugais, au point de mettre Vinicius Junior dans la balance.

Mercato PSG : Une bombe lâchée depuis Madrid

Samedi, la presse espagnole a sorti l’artillerie lourde. Le Real Madrid serait prêt à vendre Vinicius Junior afin de financer l’arrivée de Vitinha, pièce maîtresse du PSG. Une hypothèse vertigineuse, tant l’international portugais est devenu indispensable dans le projet parisien.

À voir

L’opération paraît presque irréaliste. Paris n’a aucune intention de lâcher son métronome, prolongé et pleinement intégré au système. Mais à Madrid, l’idée fait son chemin, portée par un constat sportif clair : le Real manque d’un cerveau capable d’organiser, d’accélérer et de faire jouer les autres.

Vitinha, le profil qui fait rêver le Bernabéu

Sur les ondes d’El Larguero (La Cadena SER), le journaliste Julio Pulido assume l’enthousiasme ambiant. « Quant au départ de Vinicius et à l’arrivée de Vitinha, je signerais pour cela », lâche-t-il, avant d’ajouter : « Je ne sais pas si 100 % des supporters du Real Madrid le feraient, mais un pourcentage très élevé signerait pour cela ».

À Madrid, Vitinha incarne ce milieu moderne qui dicte le tempo, casse les lignes et éclaire le jeu. Un joueur rare, presque nostalgique, dans une époque pressée.

Le Real en quête de son nouveau Kroos

Julio Pulido va plus loin et pose un diagnostic sans détour. « Le Real Madrid a enfin compris qu’il avait besoin d’un joueur de ce profil », explique-t-il, soulignant que les options internes n’ont pas suffi. « Le Real Madrid a besoin d’un joueur qui fasse jouer l’équipe, qui casse les lignes, qui joue des ballons longs, qui soit le Kroos qu’il a perdu ». Entre rêve madrilène et verrou parisien, le feuilleton ne fait que commencer. Et comme souvent en mercato, le plus fou n’est pas toujours le plus impossible.

