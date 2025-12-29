Mercato : L’ASSE tient enfin son gros coup de janvier

À l’aube du mercato hivernal, l’ASSE s’apprête à sécuriser bien plus qu’une simple signature. En coulisses, un dossier brûlant avance enfin dans le bon sens, offrant aux Verts une bouffée d’oxygène et un symbole fort pour l’avenir.

Mercato ASSE : Paul Eymard, un dossier qui semblait voué à l’échec

Depuis des mois, le feuilleton Paul Eymard agitait L’Étrat. Talent précoce, milieu de terrain élégant et formé au club, le jeune Stéphanois incarnait l’avenir… mais aussi une inquiétude persistante. Les discussions autour de sa prolongation piétinaient, plombées par des exigences financières jugées excessives par la direction.

À force de rendez-vous infructueux, l’AS Saint-Etienne se préparait presque à un scénario déjà vécu, douloureux et frustrant. Celui d’un joyau local filant entre les doigts, laissant derrière lui regrets et amertume. Puis, à l’approche des fêtes, le vent a tourné.

Un changement de cap décisif en coulisses

Selon plusieurs sources proches du dossier, l’entourage du joueur a été réorganisé. La famille et les proches auraient repris la main, en écartant les demandes jugées irréalistes pour revenir à l’essentiel : le projet sportif et la stabilité. Un recentrage salutaire qui a relancé les discussions et redonné le sourire aux dirigeants stéphanois. À Saint-Étienne, on ne parle plus d’impasse mais bien de dénouement imminent, avec une confiance retrouvée.

Le 5 janvier 2026, Paul Eymard fêtera ses 18 ans. Une date clé. Devenu majeur, il pourra signer un contrat longue durée avec son club formateur et s’inscrire durablement dans le projet vert. Pour l’ASSE, c’est un gros coup sportif et politique : sécuriser un talent maison et éviter un nouveau scénario à la Mathis Amougou. En janvier, les Verts ne recruteront peut-être pas une star… mais ils auront gagné bien plus.

