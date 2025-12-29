Mercato OM : Marseille prêt à lâcher 20M€ pour un Parisien ?

À l’approche du mercato hivernal, l’OM affine ses priorités avec la minutie d’un horloger suisse… et l’ambition d’un grand d’Europe. Dans les coulisses de la Commanderie, un nom circule avec insistance : celui de Sacha Boey.

Mercato OM : Sacha Boey, le profil qui coche toutes les cases

À 25 ans, Sacha Boey n’est plus un pari mais une certitude. Formé à Rennes, révélé à Galatasaray puis recruté par le Bayern Munich, le latéral droit a construit sa trajectoire loin des raccourcis. À Marseille, son profil séduit : puissance, discipline tactique et cette capacité à avaler son couloir sans sourciller, même dans les soirs de tempête européenne.

Lire aussi : Mercato : Le chemin se libère, Sacha Boey approche !

À voir

CAN 2025 : Le Gabon officiellement éliminé, l’OM s’en frotte les mains

Natif de Montreuil, donc parisien de naissance, Boey incarne aussi une forme de revanche symbolique. Faire venir un enfant de l’Île-de-France au Vélodrome a toujours une saveur particulière. Marseille, en quête de stabilité défensive, voit en lui une pièce capable de transformer un puzzle souvent bancal.

Un prix élevé, mais un investissement assumé

Le Bayern Munich a tranché : ce sera 20 millions d’euros, pas un de moins. Une somme conséquente pour l’Olympique de Marseille, mais révélatrice d’une stratégie plus affirmée. Selon Ekrem Konur, Marseille est bien dans la course, même si Crystal Palace, Newcastle, West Ham, la Juventus ou encore l’OL surveillent le dossier.

Évalué à 15 M€ sur Transfermarkt, Boey coûte cher, certes, mais le marché ne fait pas de cadeaux. À Marseille, on le sait : rater un latéral fiable coûte souvent plus cher que de miser juste. Et parfois, au mercato, l’audace est la seule défense qui tienne.

Lire aussi sur l’OM :

CAN 2025 : Le Gabon officiellement éliminé, Marseille s’en frotte les mains

Le Gabon recadre sèchement Marseille pour Aubameyang

À voir

Mercato PSG : Vitinha au Real Madrid pour Vinicius ? C’est validé

Champion d’Europe : Antoine Kombouaré charge Marseille