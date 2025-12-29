PSG – Maroc : La grosse mise au point d’Achraf Hakimi !

Achraf Hakimi fait son grand retour sur les pelouses et en profite pour envoyer un message clair aux supporters marocains. Le latéral du PSG réclame plus de soutien pour les Lions de l’Atlas à l’approche du choc contre la Zambie.

Achraf Hakimi revient en force

Après une période délicate marquée par une grosse blessure et des matchs de Ligue des champions intenses, Achraf Hakimi est enfin de retour dans le groupe marocain. Présent en conférence de presse, le latéral droit du PSG a officialisé son retour et affiché une détermination sans faille. Éloigné des pelouses depuis le match face au Bayern, il est prêt à donner le meilleur de lui-même pour son pays.

Lire aussi : PSG : Grosse annonce pour Achraf Hakimi

À voir

Mercato ASSE : Saint-Étienne piste un ailier très convoité

Ce retour intervient dans un contexte où le Maroc reste leader de son groupe malgré un nul décevant face au Mali. Hakimi sait que la prochaine rencontre sera cruciale pour valider la qualification en huitièmes de finale, et il entend bien faire partie de cette dynamique victorieuse.

Le message fort envoyé aux supporters

Mais la conférence de presse d’Achraf Hakimi n’était pas qu’une simple annonce sportive. Le joueur a pris le temps de s’adresser directement aux supporters marocains, en exprimant son mécontentement face aux sifflets entendus lors des deux premières rencontres. « Les supporters et les journalistes sont très exigeants. Je sais que le Maroc est une grande nation qui exige de gagner tout le temps. Mais il y a des adversaires et cette CAN ne va pas être facile. On a besoin de tout le monde, on a besoin de notre 12e homme », a-t-il insisté, en ajoutant :

« Je n’ai pas aimé ce qui s’est passé à la mi-temps des deux premiers matchs. On joue à la maison, on a besoin du soutien de tous les supporters. Ce n’est pas normal que des supporters sifflent parfois ». Pour Hakimi, le soutien populaire est un élément clé pour franchir les obstacles. Le message est clair : l’équipe a besoin d’amour et d’encouragements pour briller à domicile. Contre la Zambie, le Maroc devra répondre sur le terrain et faire oublier les critiques pour continuer son rêve africain.

Lire aussi sur le PSG :

PSG : Surprise ! Marquinhos fait une grosse annonce

PSG Mercato : Lucas Beraldo s’en va, Tomas Araujo arrive !

À voir

OGC Nice : Le retour surprise de Claude Puel se confirme

Transfert-choc : Manu Koné, première recrue d’hiver du PSG !