OL : Retour de John Textor à Lyon, les supporters menacent

À quelques heures de l’Assemblée générale de l’OL, des supporters du club sont vent debout contre l’arrivée de John Textor à Lyon.

OL : Textor convoqué à l’AG, les Bad Gones opposés à sa venue à Lyon

L’OL va tenir sa traditionnelle Assemblée générale ce mercredi 28 janvier 2026, à Décines. Tous les actionnaires du club rhodanien, dont John Textor, sont convoqués à cette importante réunion. Mais le patron d’Eagle Football Group est indésirable à Lyon.

Les supporters du club ne souhaitent pas sa présence à l’AG de mercredi. « Alors que le travail de la direction actuelle pour remonter la pente est en cours, l’idée de voir celui qui a failli couler notre club venir se pavaner nous est insupportable« , a écrit le groupe ‘’Les Bad Gones’’, dans un communiqué officiel.

Pour les abonnés du Kop Virage Nord, le dirigeant américain n’est pas le bienvenu aux réunions où des décisions importantes sur la vie du club sont prises. Ils en veulent à l’ancien président de l’Olympique Lyonnais, qui a laissé une dette colossale au club avant de filer à Botafogo au Brésil.

En effet, Lyon était sous la menace d’une rétrogradation administrative en Ligue 2, par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) quand l’homme d’affaires a décidé de quitter du club en juin 2025. « John Textor et Eagle doivent rester le plus loin possible de l’Olympique Lyonnais. Nous espérons que tous les amoureux de l’OL partagent notre avis », ont martelé ces supporters ultras lyonnais.

L’Américain sera-t-il présent ou représenté

Pour l’instant, il n’y a aucune certitude sur la présente du dirigeant de 60 ans à cette Assemblée générale de l’OL. Il peut se faire représenter entre Rhône et Saône. Au cas où il décide d’être présent à cette réunion, les supporters du club rhodanien souhaitent que « chaque actionnaire lui signifie que sa place n’est pas, et n’a jamais été à Lyon ».

