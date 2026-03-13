ASSE : Un Vert montre les limites du système Horneland

Un joueur cadre de l’ASSE s’est permis de critiquer le système de jeu d’Eirik Horneland, l’entraîneur remercié fin janvier dernier et remplacé par Philippe Montanier.

ASSE : Gros échec de Horneland à Saint-Etienne

Nommé entraîneur de l’ASSE en janvier 2025, Eirik Horneland a passé un an à la tête du club stéphanois. Il a été démis de ses fonctions le 31 janvier 2026, pour insuffisance de résultats. Le technicien norvégien aurait dû être viré en fin de saison dernière, quand il a échoué à maintenir les Verts en Ligue 1.

Cependant, les responsables de Kimer Sports Ventures ont décidé de le garder en lui confiant la mission de ramener leur équipe dans l’élite. Mais au bout de 21 journées, Eirik Horneland était loin de l’objectif fixé par les dirigeants de Saint-Etienne. Son équipe avait concédé 7 défaites et 4 matchs nuls, ce qui était insuffisant pour prétendre à la remontée immédiate dans l’élite.

Davitashvili critique le « pressing » à outrance de Horneland

Un mois et demi après le départ du coach scandinave, Zuriko Davitahsvili émet des réserves sur son système de jeu. « Notre nouveau coach a changé notre style de jeu. Avec Eirik Horneland, la stratégie, c’était toujours pressing, pressing et pressing. Ce qui pouvait être un peu plus dur », a-t-il critiqué, dans des propos rapportés par Peuple-Vert.

Avec Montanier, les Verts ont plus d’energie pour attaquer

Il a évoqué ensuite les changements positifs apportés par son successeur, auteur de 5 victoires consécutives en Ligue 2 depuis sa signature à l’ASSE.

« Effectivement, avec l’arrivée de Philippe Montanier, on est plus compact. C’est plus facile en termes d’équilibre et on économise un peu. Comme ça, on a davantage d’énergie lorsqu’on passe en phase d’attaque et qu’on récupère le ballon », a-t-il fait remarquer.

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L’ailier géorgien semblait agacé par la tactique d’Eirik Horneland. « Mes coéquipiers et moi, nous avons plus d’énergie que lors de la première partie de la saison. Parce que nous ne jouons pas le pressing sur 90 minutes », a-t-il souligné.

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