PSG : Accusé de viol, Hakimi reçoit une pression politique inattendue

Achraf Hakimi, défenseur du PSG, se retrouve au cœur d’une tempête qui dépasse largement les terrains. Alors que le latéral marocain va être jugé pour viol, une voix politique appelle désormais à un retrait temporaire du joueur afin de préserver le club et toutes les parties concernées.

PSG : Hakimi, un dilemme pour le Paris SG

L’affaire judiciaire visant Achraf Hakimi continue de provoquer des réactions bien au-delà du football. Invité sur BFMTV et RMC dans l’émission Apolline Matin, le candidat à la mairie de Paris Pierre‑Yves Bournazel a pris une position très claire. Selon lui, la situation exige une décision forte du joueur.

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« Je crois que c’est mieux pour lui et pour le club qu’il se mette en disponibilité le temps du procès », a-t-il affirmé, estimant que l’onde médiatique autour du dossier pèse lourdement sur l’image du club parisien. Le responsable politique insiste toutefois sur un principe essentiel : la présomption d’innocence. « Les faits qui lui sont reprochés sont très graves. Il a le droit à la présomption d’innocence », a rappelé Pierre-Yves Bournazel.

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Mais il estime qu’un retrait temporaire serait préférable. « Pour protéger le club, pour protéger tout le monde, la présumée victime comme lui, je pense que c’est important qu’il ne joue pas », a-t-il ajouté. Pour le PSG, la question dépasse désormais le sportif : c’est une gestion d’image, presque un exercice d’équilibriste.

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