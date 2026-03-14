FC Nantes : Le plan choc de Halilhodzic Vahid pour sauver le FCN

Fraîchement nommé à la tête du FC Nantes, Vahid Halilhodzic arrive avec un objectif clair : redresser un club au bord du précipice. Avec son franc-parler et son expérience, l’ancien buteur des Canaris promet du travail acharné pour transformer une saison morose en véritable mission commando.

Mode commando activé : le FC Nantes ne rigole plus

Dès ses premiers mots face aux journalistes, Vahid Halilhodzic a donné le ton : « Ce ne sera pas facile avec moi, on va travailler ». Loin des discours diplomatiques habituels, le technicien de 73 ans a choisi l’honnêteté brutale. Pour lui, le club doit se réinventer, et vite. La Beaujoire, habituellement bouillonnante, attend désormais des résultats tangibles et un engagement sans faille de ses joueurs.

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Halilhodzic n’en est pas à sa première mission délicate. Ancien attaquant des Canaris, auteur de 111 buts entre 1981 et 1986, il connaît l’ADN du club et sait qu’une saison en Ligue 1 se joue autant sur l’état d’esprit que sur le talent pur. « J’ai vu beaucoup de choses à améliorer… Peut-être que certains joueurs se sont laissés aller. Il faut dire la vérité. On va tenter. Je promets du travail », a-t-il ajouté.

Un retour motivé par l’amour du maillot

Refuser avant d’accepter : c’est le parcours de Halilhodzic avant son retour. « Au départ, quand on m’a contacté, j’ai dit niet! Puis ils ont insisté. J’adore ce club », confie-t-il avec émotion. La perte tragique de Sala, les vicissitudes du club, mais aussi l’affection des supporters, ont pesé dans sa décision. Cette mission n’est pas simplement professionnelle, elle est personnelle.

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Chaque journée de Vahid est minutée : arrivée à 7h30, départ à 21h45. Avec un enthousiasme intact malgré ses 73 ans, il veut insuffler un rythme intense aux Canaris pour les sortir de la zone rouge. Le report du match face au PSG est un cadeau du destin pour peaufiner ce plan de bataille. « On va essayer. Je n’ai pas peur », insiste-t-il, sûr de son plan pour inverser la dynamique.

Vers un FC Nantes transformé

Le FC Nantes version Halilhodzic se prépare à une révolution silencieuse mais implacable. Avec Strasbourg comme premier test dimanche 22 mars, le défi est colossal mais la motivation est palpable. Les supporters peuvent espérer voir leurs Canaris redevenir cette équipe combative, fidèle à son passé glorieux.

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Le message de Halilhodzic est clair : rigueur, intensité, et vérité sur le terrain. La Beaujoire attend désormais que ses héros mettent en pratique cette promesse. Entre humour, exigence et passion, Vahid pourrait bien écrire un nouveau chapitre de l’histoire du FC Nantes.

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