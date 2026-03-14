OL : Endrick reçoit un gros recadrage en interne !

À l’OL, la jeunesse flamboyante d’Endrick commence déjà à faire parler. Brillant mais parfois trop solitaire, l’attaquant brésilien a récemment été rappelé à l’ordre par certains cadres du vestiaire après une prestation jugée trop individualiste.

OL : Un talent éclatant… mais un Endrick parfois trop gourmand

Lors du déplacement sur la pelouse du Celta Vigo, l’Olympique Lyonnais a arraché un nul précieux (1-1) en Ligue Europa. Mais derrière ce résultat, un sujet a rapidement animé les discussions en interne : l’attitude offensive d’Endrick. Le jeune Brésilien, toujours avide de marquer, a tenté sa chance à de multiples reprises.

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Sept frappes sur les dix-neuf lyonnaises : un chiffre révélateur d’une volonté débordante… mais qui a parfois laissé ses partenaires sur leur faim. Dans plusieurs situations favorables, la passe semblait pourtant plus judicieuse que la tentative personnelle.

Le vestiaire recadre Endrick

Face à cette tendance, certains cadres ont choisi de dialoguer directement avec l’attaquant. Le défenseur Moussa Niakhaté n’a pas caché avoir pris l’initiative d’une discussion franche avec son jeune coéquipier. « Je lui avais parlé un peu cette semaine, je lui avais fait comprendre qu’il faut trouver l’équilibre », a-t-il révélé.

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« C’est un joueur de talent qui essaye beaucoup, et ça il ne faut pas qu’il le perde. Mais il faut trouver l’équilibre entre tenter, tenter, tenter, et des fois, varier son jeu », a-t-il expliqué. Un message clair : le talent doit désormais s’accompagner de maturité.

Fonseca appelle au calme autour du prodige

De son côté, l’entraîneur Paulo Fonseca refuse de transformer l’affaire en polémique. Pour lui, le phénomène reste un joueur en pleine construction, dont l’audace fait aussi la force. « Tout le monde attend qu’Endrick fasse la décision à tous les matchs, mais ce n’est pas vrai », a-t-il rappelé avec lucidité.

Derrière l’individualisme pointé du doigt se cache aussi un joueur capable de renverser une rencontre sur un éclair.Et les chiffres parlent pour lui : dribbles réussis, duels gagnés, percussion constante. Si l’OL parvient à canaliser cette fougue, Endrick pourrait bien devenir l’arme offensive majeure du club sur la scène européenne. Une pépite qu’il reste simplement à polir.

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