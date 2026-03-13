Le PSG reçoit un avertissement clair avant Chelsea

Large vainqueur à l’aller (5-2), le PSG semble avoir un pied en quarts de finale de Ligue des Champions. Pourtant, du côté de Chelsea FC, l’espoir n’a pas disparu : leur entraîneur Liam Rosenior promet une bataille intense et croit toujours à un retournement spectaculaire.

Chelsea refuse d’abdiquer face au PSG

Malgré la gifle reçue au match aller au Parc des Princes, Chelsea ne se présente pas en victime expiatoire. Les Blues savent que la mission est presque irréalisable, mais l’histoire de la Ligue des champions a déjà offert des scénarios renversants. Dans l’esprit de Liam Rosenior, la clé est simple : frapper le premier.

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Le technicien britannique s’est montré déterminé devant les journalistes. « J’ai vu des équipes revenir d’un retard de trois buts de nombreuses fois en Ligue des champions », a-t-il assuré, avant d’ajouter avec conviction : « Nous avons toujours une bonne chance si nous marquons le premier but la semaine prochaine. » Un message clair envoyé à Paris : le match retour pourrait être plus piégeux qu’il n’y paraît.

Le cas Jørgensen, symbole d’un vestiaire sous tension

Le premier acte de cette double confrontation a aussi laissé quelques traces dans les rangs londoniens. Le gardien danois Filip Jørgensen, titularisé à la place de Robert Sánchez, a été pointé du doigt après une relance malheureuse exploitée par Vitinha pour égaliser. Rosenior a toutefois pris la défense de son portier.

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« Sa performance contre Paris était très bonne pendant 75 minutes, mais après il a fait une erreur », a-t-il reconnu. Avant de rappeler que la concurrence reste forte : « Rob Sánchez est l’un des meilleurs gardiens de Premier League mais je dois prendre des décisions à chaque match. »

Une frustration révélatrice de l’enjeu

La scène la plus commentée reste toutefois la réaction explosive du milieu argentin Enzo Fernández après l’erreur de son gardien. Furieux, le champion du monde 2022 a lancé le ballon en direction de son coéquipier, un geste qui a alimenté les rumeurs de tensions dans le vestiaire. Mais pour Rosenior, rien de dramatique.

« C’est un joueur passionné qui veut gagner. Roy Keane faisait ça probablement 20 fois par match », a-t-il relativisé, évoquant l’ancien capitaine de Manchester United, Roy Keane. « Enzo adore Filip, mais à ce moment il était frustré », fait-il savoir. Paris est prévenu : même blessé, Chelsea n’a pas renoncé à renverser la table. Et en Ligue des champions, les soirées tranquilles n’existent presque jamais.

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