ASSE : Bonne nouvelle pour Saint-Étienne face à Grenoble

L’ASSE reçoit un petit clin d’œil du destin pour un déplacement qui s’annonce périlleux à Grenoble. L’arbitrage de la rencontre sera confié à un homme qui évoque chez les Verts un souvenir aussi rare que précieux : celui d’un trophée soulevé.

Grenoble-ASSE : Un arbitre lié à un souvenir glorieux des Verts au sifflet

Le duel entre Grenoble Foot 38 et l’AS Saint-Étienne, programmé ce samedi soir pour la 27e journée de Ligue 2, sera dirigé par Ruddy Buquet, un visage bien connu du football français. L’arbitre des Hauts-de-France sera épaulé par Quentin Guidou, Loris Leporati et Louis Lungeri pour encadrer cette confrontation au parfum de montée.

Lire aussi : GF38-ASSE : Un jeune gardien dans le groupe, une recrue sort

Pour les supporters stéphanois, ce nom ne laisse pas indifférent. Buquet était déjà au sifflet lors de la finale de Coupe de la Ligue 2013, remportée par les Verts face à Stade Rennais FC. Une soirée gravée dans la mémoire collective du Chaudron, symbole du dernier grand titre du club ligérien.

Des statistiques plutôt favorables à Saint-Étienne

Sur l’ensemble de sa carrière, l’arbitre a croisé la route de Saint-Étienne à 36 reprises, essentiellement en Ligue 1. Le bilan penche clairement du côté des Stéphanois : 18 victoires, 9 nuls et seulement 8 défaites. Une statistique qui nourrit un certain optimisme dans le camp vert.

À voir

Le PSG reçoit un avertissement clair avant Chelsea

Lire aussi : ASSE : Maubleu à la place de Larsonneur, Montanier rassure

À l’extérieur, l’ASSE n’a d’ailleurs jamais semblé tétanisée par la présence de Buquet, signant plusieurs succès loin de Geoffroy-Guichard. Dans une lutte pour rester au contact du haut de tableau, ce genre de détail nourrit toujours un soupçon de confiance.

Grenoble face à une histoire bien plus compliquée

Du côté du Grenoble Foot 38, le bilan est nettement moins flatteur avec cet arbitre expérimenté. En douze rencontres dirigées, les Isérois ont connu plus de frustrations que de joies, avec seulement trois victoires pour six revers.

Trois matchs nuls complètent ce tableau peu reluisant pour les Grenoblois. Sans en faire une science exacte, cette tendance statistique ajoute un peu de piquant à cette affiche, où les Verts espèrent transformer les chiffres en réalité sur le terrain.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Un Vert montre les limites du système Horneland

À voir

OM : Frank McCourt, la très bonne nouvelle pour Marseille

ASSE : Excellente nouvelle pour KSV avant le mercato

Ligue 2 : Un concurrent de l’ASSE rêve d’un coup ce week-end