OL : John Textor frappé d’une lourde décision à Lyon

Alors que l’OL tient une Assemblée générale, ce mercredi, Ares passe à l’offensive en révoquant John Textor, le patron d’Eagle Football Group.

OL : Ares révoque John Textor « avec effets immédiats »

À quelques heures de l’Assemblée générale de l’OL à Décines, entre les actionnaires du groupe Eagle Football, la tension monte à Lyon. Les supporters du groupe ultra, les Bad Gones, ont déclaré que le Dirigeant américain n’était pas la bienvenue à cette réunion où il sera question de l’avenir de leur club de cœur. Ils en veulent à ce dernier pour avoir abandonné le club sous la menace d’une relégation administrative en Ligue 2, pour filer à Botafogo au Brésil en juin 2024.

En interne également, Ares, le principal bailleur de fonds de John Textor au moment du rachat de l’Olympique Lyonnais à Jean-Michel Aulas en décembre 2022 est également passé à l’offensive. Comme annoncé par RMC et confirmé par Olympique et Lyonnais, le fonds d’investissement a « révoqué Textor, en tant que Directeur de la Company, avec effets immédiats ».

L’Américain absent à l’AG des actionnaires de l’Olympique Lyonnais ?

En effet, Ares a décidé de prendre le contrôle de l’OL et d’en écarter définitivement l’homme d’affaires américain, après que ce dernier a tenté un coup de force en révoquant Stephen Welch et Hemen Tseayo, deux administrateurs d’Eagle Football Group.

Notons que la présence effective de John Textor à l’AG de ce mercredi 28 janvier est compromise. « Il ne sera a priori pas de la partie, après une ultime tentative de reprise de pouvoir », a annoncé le média spécialisé lyonnais.