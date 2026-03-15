Mercato PSG : Vers un départ inévitable au Paris SG ?

Au PSG, le prochain mercato estival pourrait réserver quelques secousses. Un jeune talent du club, pourtant promis à un avenir brillant, semble aujourd’hui plus proche de la sortie que d’une prolongation.

Mercato PSG : Une pépite du Paris SG au cœur des tensions

À seulement 19 ans, Senny Mayulu représente l’un des symboles de la nouvelle génération du Paris Saint-Germain. Formé au club, le milieu offensif incarne ce projet parisien qui veut mêler stars confirmées et jeunes talents prometteurs. Mais derrière ce joli tableau, les discussions contractuelles se sont visiblement enlisées.

Lire aussi : Mercato PSG : Rebondissement dans le dossier Mayulu !

En coulisses, la direction parisienne tente depuis plusieurs mois de sécuriser plusieurs éléments de son effectif. Le directeur sportif Luis Campos multiplie les dossiers sensibles. Pourtant, dans le cas de Mayulu, les échanges semblent s’être transformés en bras de fer silencieux, où chacun campe sur ses positions.

Des négociations qui patinent

Dans un échange avec les internautes du Parisien, le journaliste Dominique Séverac a levé un coin du voile sur la méthode parisienne lors des prolongations de contrat. Selon lui, la mécanique est simple : « Vous savez les négociations, c’est une question de timing et d’agenda. On ne peut pas négocier avec tous les joueurs en même temps. Voilà pour la forme. Pour le fond, c’est une question d’argent, une revalorisation. C’est le club qui propose et après le joueur accepte ou non. S’il n’est pas d’accord, il demande plus et voit. S’il est d’accord, il prolonge. »

À voir

Mercato Stade Rennais : A peine arrivée, cette recrue déjà sur le départ ?

Lire aussi : Coup de théâtre au PSG : Mayulu prêt à claquer la porte ?

Un processus classique dans le football moderne, où la valeur d’un joueur se mesure autant à ses performances qu’à son potentiel futur. Mais dans ce dossier précis, les discussions auraient pris une tournure plus délicate, les différentes propositions n’ayant pas convaincu le jeune Parisien.

Le point de rupture semble proche

Toujours selon Dominique Séverac, la patience du club aurait atteint ses limites. Le PSG, habitué à négocier fermement, accepterait généralement une contre-proposition… mais rarement davantage. Le journaliste l’explique sans détour : « Par expérience, le PSG peut accepter une contre-proposition mais pas deux. C’est ce qui est en train de provoquer le départ de Senny Mayulu en fin de saison. Le club n’apprécie pas qu’il ait refusé trois propositions. Le point de non-retour semble atteint. »

Sous contrat jusqu’en 2027, Mayulu n’est pas pressé par le temps. Pourtant, dans l’univers impitoyable du mercato, les situations peuvent basculer très vite. Si aucun accord n’émerge dans les prochains mois, le PSG pourrait se résoudre à ouvrir la porte. Et dans un marché toujours avide de jeunes talents, les prétendants ne manqueront sans doute pas.

Lire aussi sur le PSG :

Chelsea-PSG : La folie est déjà totale pour les retrouvailles

À voir

Chelsea-PSG : La folie est déjà totale pour les retrouvailles

Mercato PSG : Nouveau rebondissement pour Lucas Chevalier ?

Mercato PSG : Ousmane Dembélé démonte la rumeur Man City !