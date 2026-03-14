OL : Endrick au cœur d’un énorme plan du mercato

Prêté cette saison à l’OL, Endrick n’a jamais cessé d’attirer les regards. Entre critiques et promesses d’avenir, l’attaquant semble désormais destiné à jouer un rôle central dans les grandes manœuvres estivales du Real Madrid.

OL : Lyon, un passage sous haute pression pour Endrick

Arrivé dans le Rhône avec l’étiquette de prodige, Endrick n’a pas tardé à susciter débats et attentes. À seulement quelques mois de son arrivée, chaque ballon touché par l’attaquant brésilien est analysé à la loupe. Son instinct de buteur, parfois jugé trop individualiste, a souvent alimenté les discussions autour de ses performances sous le maillot de l’Olympique Lyonnais.

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Pourtant, sur la scène européenne, le jeune avant-centre a montré qu’il possédait ce flair propre aux grands attaquants. Son but inscrit face au RC Celta de Vigo en Ligue Europa a rappelé qu’un attaquant vit avant tout pour ce moment précis : la balle qui tremble au fond des filets. Une action imparfaite, certes, mais un résultat qui parle pour lui.

À Madrid, un retour déjà planifié

Du côté de l’Espagne, les regards sont bien différents. Là-bas, Endrick demeure avant tout un joyau en pleine maturation. Au sein du Real Madrid, l’idée d’un retour cet été ne fait guère débat : le club madrilène entend intégrer le Brésilien à son projet sportif. La direction merengue prépare en effet un mercato ambitieux.

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Plusieurs secteurs de jeu devraient être renforcés, avec des arrivées attendues en défense, au milieu et en attaque. Dans ce grand chantier, Endrick pourrait bien devenir l’une des pièces d’un puzzle destiné à maintenir le club madrilène au sommet du football européen.

Une concurrence féroce en perspective

Mais rejoindre l’effectif madrilène n’a rien d’une promenade de santé. La concurrence y est permanente et seuls les plus solides mentalement parviennent à s’y imposer. Pour Endrick, le défi sera autant technique que psychologique.

Le Real Madrid compte également récupérer d’autres jeunes talents prometteurs, notamment le milieu offensif Nico Paz, actuellement en pleine progression. Dans un vestiaire rempli de stars et d’ambitions, le Brésilien devra prouver que son passage à Lyon n’était qu’un prélude… et non une parenthèse.

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