Mercato : Il va signer au PSG, après avoir recalé l’OM

Le PSG avance ses pions sur le mercato et vise un défenseur qui avait déjà fait parler de lui en Ligue 1. Courtisé l’an passé par l’OM, Joel Ordóñez pourrait finalement poser ses valises dans la capitale.

Mercato : Ordóñez, un dossier relancé dans la capitale

Le nom de Joel Ordóñez circule avec insistance du côté du Paris Saint‑Germain. Le jeune défenseur central du Club Bruges, solide comme un roc et déjà international équatorien, séduit les décideurs parisiens. Les premiers contacts ont été établis avec l’entourage du joueur, signe que le champion de France prépare déjà l’avenir de sa charnière.

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À seulement 21 ans, le défenseur possède un profil qui colle parfaitement au projet parisien : puissance, sérénité balle au pied et marge de progression considérable. Le club de la capitale voit en lui un investissement stratégique pour les années à venir.

L’OM y croyait, Bruges a fermé la porte

L’histoire aurait pourtant pu s’écrire autrement. L’été dernier, l’Olympique de Marseille pensait tenir la bonne pioche. Un terrain d’entente avait été trouvé avec le joueur, et les supporters marseillais se voyaient déjà accueillir ce colosse d’1,88 mètre au Vélodrome.

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Mais le Club Bruges a finalement bloqué l’opération au dernier moment. Une volte-face qui avait obligé les dirigeants phocéens à revoir leurs plans dans l’urgence. Résultat : le défenseur équatorien est resté en Belgique… en attendant une nouvelle opportunité.

Le PSG veut reformer le duo équatorien

À Paris, l’idée est claire : associer Joel Ordóñez à son compatriote Willian Pacho, déjà installé dans la défense parisienne. Une complémentarité qui fonctionne avec la sélection d’Équateur de football et qui intrigue fortement le staff parisien. Pour Luis Campos et Luis Enrique, le défenseur représente une cible prioritaire. Sa capacité à défendre haut et à résister dans les duels correspond parfaitement aux exigences tactiques du coach espagnol.

Le Paris Saint‑Germain n’est toutefois pas seul sur le dossier. Des clubs prestigieux comme la Juventus et l’Inter Milan surveillent également la situation de près. Le Club Bruges, lui, ne compte pas brader son joyau. La valeur du défenseur dépasserait déjà les 30 millions d’euros et pourrait grimper davantage si la concurrence s’intensifie.

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