Mercato OM : 200 000€, Marseille tient son futur crack offensif

L’OM n’a peut-être pas déboursé des millions sur le mercato pour lui, mais le club phocéen pourrait bien avoir déniché une pépite. Recruté pour seulement 200 000 euros, un jeune talent offensif commence déjà à faire parler de lui dans l’ombre de la réserve marseillaise.

Mercato OM : Un pari discret qui fait déjà du bruit

Arrivé sur la pointe des pieds lors du dernier mercato hivernal, Victor Joseph n’a pas mis longtemps à attirer l’attention. À seulement 19 ans, le milieu offensif s’impose déjà comme l’une des attractions de l’équipe réserve de l’OM, engagée en National 3. Sa qualité technique et sa spontanéité balle au pied donnent un peu plus de relief au jeu marseillais.

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Les chiffres parlent pour lui. En quelques rencontres seulement, le jeune joueur a trouvé le chemin des filets à quatre reprises, dont un doublé remarqué face à l’ASPTT Dijon. Une efficacité qui tranche avec son statut initial de recrue en développement.

Marseille mise sur la patience… et le talent

Avant de poser ses valises sur la Canebière, Victor Joseph s’était fait connaître du côté du FC Sochaux, où il avait brillé avec les U19. Sa capacité à se projeter vers l’avant et son flair devant le but avaient déjà attiré les regards des recruteurs.

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Conscient de son potentiel, l’Olympique de Marseille lui a offert un contrat longue durée jusqu’en 2028. Une manière de protéger un profil prometteur tout en lui laissant le temps nécessaire pour franchir les étapes vers le très haut niveau.

La porte de l’équipe première déjà entrouverte ?

En interne, les discussions commencent doucement à émerger. Les performances du jeune Haïtien ne passent pas inaperçues et certains imaginent déjà une apparition prochaine dans le groupe professionnel. À Marseille, les supporters ont l’habitude de rêver grand. Et si ce pari à 200 000 euros devenait l’une des plus belles trouvailles du mercato olympien ? Sur la Canebière, le feuilleton ne fait peut-être que commencer.

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